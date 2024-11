Previsioni Meteo Faenza: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Faenza di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. Durante la mattina, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, mentre nel pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a condizioni di cielo coperto. Le temperature subiranno una leggera flessione nel corso della giornata, con valori massimi che non supereranno i 11,4°C.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 5,4°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, intorno ai 4,1°C. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 7,2 km/h, provenienti da Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 10,8°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 8%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che si attesteranno attorno ai 5,6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 61%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un cambiamento significativo. Il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature massime si stabilizzeranno intorno ai 11,4°C, ma la temperatura percepita sarà più bassa, attorno ai 10,2°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con valori che non supereranno i 3,6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 68%.

In sera, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che scenderanno fino a 6,3°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Faenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di Venerdì con cielo coperto nel pomeriggio, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e serene. Le temperature tenderanno a mantenersi fresche, ma senza picchi estremi, rendendo il clima complessivamente gradevole per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Faenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5.3° perc. +3.6° Assenti 7.3 OSO max 7.7 Libeccio 84 % 1024 hPa 4 cielo sereno +4.9° perc. +3.2° Assenti 7.6 OSO max 8 Libeccio 82 % 1023 hPa 7 cielo sereno +5.6° perc. +4.2° Assenti 6.4 OSO max 6.8 Libeccio 79 % 1024 hPa 10 cielo sereno +10.1° perc. +8.8° Assenti 4.8 N max 5.1 Tramontana 62 % 1024 hPa 13 cielo coperto +11.4° perc. +10.2° Assenti 2.6 NNE max 2.4 Grecale 58 % 1023 hPa 16 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° Assenti 2.1 E max 2.4 Levante 72 % 1024 hPa 19 cielo sereno +7.1° perc. +6.3° Assenti 5.4 SSO max 5.3 Libeccio 77 % 1025 hPa 22 cielo sereno +6.4° perc. +5.7° Assenti 5.1 SSO max 4.9 Libeccio 76 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:43

