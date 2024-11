Previsioni Meteo Fasano: tutti i dettagli per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +9°C, percepita a +8,6°C. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h da Sud Ovest. Durante la mattina, il cielo si schiarirà, portando la temperatura a +8,4°C. Nel pomeriggio, si prevede un tempo sereno con un picco di +13,7°C. Martedì, il cielo rimarrà sereno con temperature fino a 16,1°C. Mercoledì, il cielo sarà parzialmente nuvoloso e le temperature si attesteranno attorno a +16,8°C. Giovedì, si prevede un cielo parzialmente nuvoloso con temperature simili. Non sono previste precipitazioni significative.

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 40%. La temperatura scenderà a circa +9°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno a +8,6°C. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 4,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si attesterà attorno al 53%. La pressione atmosferica sarà di 1032 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto alle 01:00, con una temperatura di +8,9°C e una copertura nuvolosa del 100%. Tuttavia, a partire dalle 06:00, il cielo tornerà a schiarirsi con nubi sparse e una temperatura che salirà a +8,4°C. La velocità del vento sarà di 3,8 km/h e l’umidità si manterrà attorno al 45%.

Nel pomeriggio, il tempo sarà prevalentemente sereno. Alle 12:00, la temperatura raggiungerà i +13,7°C con una copertura nuvolosa del 7%. Le condizioni rimarranno stabili fino alle 17:00, quando la temperatura si attesterà intorno ai 10,4°C. La velocità del vento varierà tra 5,3 km/h e 6,7 km/h, mantenendo un’intensità leggera.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere sereno. Alle 20:00, la temperatura sarà di 10°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 54% e non si prevedono precipitazioni. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1026 hPa.

Martedì 26 Novembre

Nella notte di Martedì 26 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. La temperatura si manterrà attorno a +9,8°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 8,4 km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 9 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si attesterà attorno al 57%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno fino alle 09:00, quando la temperatura salirà a +14,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 66% e la velocità del vento si manterrà tra 6,6 km/h e 7,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 58%.

Nel pomeriggio, il tempo sarà ancora sereno. Alle 13:00, la temperatura raggiungerà i 16,1°C con una copertura nuvolosa del 2%. La velocità del vento varierà tra 5,8 km/h e 6,9 km/h, mantenendo un’intensità leggera. L’umidità si manterrà attorno al 56%.

Nella sera, il cielo si coprirà progressivamente. Alle 20:00, la temperatura sarà di 12,6°C con una copertura nuvolosa del 69%. La velocità del vento sarà di 4,2 km/h e l’umidità aumenterà fino al 71%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Mercoledì 27 Novembre

Nella notte di Mercoledì 27 Novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 42%. La temperatura si attesterà attorno a +12,2°C e la temperatura percepita sarà di +11,5°C. La velocità del vento sarà di 1,7 km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 4,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si attesterà attorno al 75%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 09:00, quando la temperatura salirà a +15,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 14% e la velocità del vento si manterrà tra 7,4 km/h e 10,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%.

Nel pomeriggio, il tempo sarà ancora sereno. Alle 13:00, la temperatura raggiungerà i 16,8°C con una copertura nuvolosa del 7%. La velocità del vento varierà tra 9,4 km/h e 12,5 km/h, mantenendo un’intensità moderata. L’umidità si manterrà attorno al 66%.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno. Alle 20:00, la temperatura sarà di 13,1°C con una copertura nuvolosa del 15%. La velocità del vento sarà di 13,3 km/h e l’umidità aumenterà fino all’88%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 35%. La temperatura si attesterà attorno a +13,4°C e la temperatura percepita sarà di +13,1°C. La velocità del vento sarà di 8,1 km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 9,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si attesterà attorno al 89%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso fino alle 09:00, quando la temperatura salirà a +15,9°C. La copertura nuvolosa sarà dell’80% e la velocità del vento si manterrà tra 1,7 km/h e 4,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 77%.

Nel pomeriggio, il tempo sarà ancora parzialmente nuvoloso. Alle 13:00, la temperatura raggiungerà i 16,5°C con una copertura nuvolosa del 80%. La velocità del vento varierà tra 2,1 km/h e 4,3 km/h, mantenendo un’intensità leggera. L’umidità si manterrà attorno al 73%.

Nella sera, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso. Alle 20:00, la temperatura sarà di 13,1°C con una copertura nuvolosa del 15%. La velocità del vento sarà di 13,3 km/h e l’umidità aumenterà fino all’88%. Non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, i prossimi giorni presenteranno un clima prevalentemente sereno con temperature che varieranno tra +9°C e +16°C. Le condizioni di vento saranno generalmente leggere, con un aumento dell’umidità nei giorni successivi. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

