Previsioni Meteo Ferrara: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

Martedì 19 Novembre a Ferrara si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 9,6°C. La mattina seguirà con condizioni simili, mantenendo una copertura nuvolosa al 100% e temperature che varieranno tra i 9,5°C e i 10,4°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno un massimo di 10,7°C. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature in calo fino a 8°C.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 9,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est. L’umidità sarà alta, attorno al 77%, e non si prevedono precipitazioni. La mattina continuerà a presentarsi nuvolosa, con temperature che si aggireranno tra i 9,5°C e i 10,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,8 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’80%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 75%. Le temperature raggiungeranno il picco di 10,7°C alle 14:00, mentre la velocità del vento si manterrà intorno ai 6,9 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere leggermente, attestandosi attorno all’78%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 8°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,7 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 92%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Ferrara indicano una giornata nuvolosa, con temperature miti e una leggera brezza. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili e una continua presenza di nuvole. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere anche nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° Assenti 4 NE max 4 Grecale 78 % 1014 hPa 4 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° Assenti 1.7 NE max 1.9 Grecale 78 % 1013 hPa 7 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° Assenti 1.8 NO max 1.8 Maestrale 78 % 1012 hPa 10 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 4.1 ONO max 5.6 Maestrale 81 % 1011 hPa 13 cielo coperto +10.6° perc. +9.8° prob. 4 % 6.2 ONO max 7.7 Maestrale 78 % 1009 hPa 16 nubi sparse +9.4° perc. +8.9° prob. 1 % 5.7 O max 7.8 Ponente 86 % 1007 hPa 19 nubi sparse +8.4° perc. +7.4° Assenti 7.1 O max 8 Ponente 91 % 1006 hPa 22 cielo coperto +8.3° perc. +7.4° Assenti 6.4 ONO max 7.2 Maestrale 91 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:39

