Previsioni Meteo Giarre: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Giarre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose, con un cielo che si presenterà coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +17°C e +18,7°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’80%. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai +17,3°C. Le precipitazioni saranno assenti, ma l’umidità rimarrà alta, attorno all’80%. A partire dalle prime ore del mattino, il meteo cambierà, portando piogge leggere che continueranno fino al pomeriggio.

Nella mattina, le piogge si intensificheranno, con accumuli che raggiungeranno i 0,64 mm entro le ore 10:00. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, con valori che si aggireranno attorno ai +18°C. Le condizioni di pioggia leggera si protrarranno fino a metà pomeriggio, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione delle piogge, sebbene con intensità variabile. Le temperature si manterranno stabili, intorno ai +17,5°C, mentre l’umidità continuerà a essere elevata. Le piogge si attenueranno verso le ore 16:00, ma non si escludono brevi rovesci.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, ma le precipitazioni si faranno più sporadiche. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai +17°C. La velocità del vento rimarrà debole, con direzione prevalentemente da Nord e Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Giarre mostrano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Sabato e Domenica si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature che potrebbero salire leggermente. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché le condizioni possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° prob. 5 % 2.8 SSE max 6.4 Scirocco 81 % 1026 hPa 5 pioggia leggera +17° perc. +17° 0.38 mm 2.9 SE max 5.4 Scirocco 85 % 1026 hPa 8 pioggia leggera +18° perc. +18° 0.4 mm 3.4 SE max 6 Scirocco 80 % 1027 hPa 11 pioggia leggera +18.7° perc. +18.6° 0.68 mm 6.5 SE max 8.1 Scirocco 78 % 1026 hPa 14 pioggia leggera +18.2° perc. +18.2° 0.35 mm 4.6 SE max 6.8 Scirocco 80 % 1026 hPa 17 pioggia leggera +17.5° perc. +17.5° 0.16 mm 1.1 ESE max 3.8 Scirocco 83 % 1026 hPa 20 cielo coperto +17.4° perc. +17.4° prob. 4 % 1 N max 3.2 Tramontana 81 % 1026 hPa 23 cielo coperto +17.1° perc. +17° Assenti 1.5 NE max 4.6 Grecale 80 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.