Previsioni Meteo La Spezia: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

Le condizioni meteo di Mercoledì 20 Novembre a La Spezia si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +10,2°C e +16,6°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 38,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà presente, soprattutto nelle prime ore del giorno, con piogge leggere attese nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 98%, e il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 24,2 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, intorno al 5%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 16,5°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento si presenterà fresco, con velocità che varieranno tra 22,7 km/h e 31,3 km/h. Anche in questa fascia oraria, la probabilità di precipitazioni sarà contenuta, con valori attorno al 17%.

Nel pomeriggio, si prevedono condizioni di cielo coperto con possibilità di pioggia leggera, in particolare attorno alle 15:00, quando si registrerà una temperatura di 15,7°C e una pioggia di 0,13 mm. La copertura nuvolosa scenderà al 63%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, intorno ai 14,4 km/h.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite e un cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno fino a 10,2°C e il vento si attenuerà, mantenendosi comunque attivo con velocità fino a 23 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attorno all’1%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a La Spezia indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo più sereno e temperature in lieve aumento, con valori che potrebbero superare i 17°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a La Spezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15° perc. +14.6° prob. 5 % 31.9 OSO max 46.2 Libeccio 78 % 1002 hPa 4 cielo coperto +15.3° perc. +15° prob. 26 % 34.9 OSO max 45.8 Libeccio 81 % 998 hPa 7 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° prob. 25 % 31.3 OSO max 44 Libeccio 82 % 997 hPa 10 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° prob. 21 % 22.7 SO max 29.5 Libeccio 78 % 995 hPa 13 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° prob. 5 % 11.1 NO max 12.7 Maestrale 71 % 994 hPa 16 nubi sparse +14.5° perc. +13.8° prob. 6 % 13.6 NO max 13.6 Maestrale 71 % 996 hPa 19 cielo sereno +12.2° perc. +11.1° prob. 9 % 14.5 N max 16.2 Tramontana 61 % 1000 hPa 22 nubi sparse +10.7° perc. +9.3° Assenti 21.9 N max 30.1 Tramontana 54 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:48

