Previsioni Meteo La Spezia: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

Le condizioni meteo di Giovedì 21 Novembre a La Spezia si preannunciano caratterizzate da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e un progressivo peggioramento nel corso del pomeriggio e della sera. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno intorno ai 11°C durante il giorno, con un aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata. I venti saranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere i 70 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 8°C. L’umidità sarà alta, intorno al 43%, e i venti soffieranno da Nord-Nord Est a una velocità di circa 15 km/h. Con il passare delle ore, nella mattina, ci sarà una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con qualche apertura che permetterà di vedere il sole, ma le temperature rimarranno fresche, intorno ai 7°C. La velocità del vento sarà moderata, rendendo l’aria piuttosto frizzante.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a deteriorarsi. Il cielo tornerà a essere coperto e si registreranno le prime piogge leggere, con temperature che si manterranno sui 11°C. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 20 km/h e raffiche fino a 30 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con accumuli che potrebbero arrivare a 1 mm.

La sera porterà un ulteriore peggioramento, con piogge moderate che si intensificheranno. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 14°C, ma l’umidità sarà molto alta, superando il 90%. I venti saranno forti, con raffiche che potranno superare i 60 km/h, creando condizioni di burrasca. Le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 3 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a La Spezia indicano un miglioramento temporaneo per Venerdì, con schiarite e temperature più miti. Tuttavia, nel fine settimana, si prevede un nuovo peggioramento, con un ritorno delle piogge e un abbassamento delle temperature. È consigliabile quindi prepararsi a condizioni meteo variabili e portare con sé un ombrello se si prevede di uscire.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.3° perc. +5.9° Assenti 14.5 NNE max 14.1 Grecale 46 % 1005 hPa 4 cielo coperto +8.5° perc. +7.7° Assenti 6.2 ESE max 10.2 Scirocco 51 % 1006 hPa 7 poche nuvole +7.5° perc. +5.7° Assenti 9.6 NNE max 8 Grecale 51 % 1008 hPa 10 poche nuvole +10.6° perc. +8.7° Assenti 3.2 ESE max 4.9 Scirocco 40 % 1008 hPa 13 cielo coperto +11.3° perc. +9.8° Assenti 12.7 SSE max 16.1 Scirocco 52 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +11.2° perc. +10.3° 0.58 mm 19.2 SSO max 32.1 Libeccio 74 % 1002 hPa 19 pioggia moderata +13.4° perc. +13.2° 3.64 mm 41.3 OSO max 63.5 Libeccio 91 % 997 hPa 22 pioggia moderata +15.3° perc. +15.2° 1.23 mm 50.7 OSO max 79.5 Libeccio 88 % 993 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:47

