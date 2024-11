Previsioni Meteo La Spezia: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a La Spezia si presenterà con un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 15°C durante la notte e che raggiungeranno un massimo di circa 18°C nel corso della mattina. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 75%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà fino a 15,0°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un’umidità che si manterrà intorno al 76%. Le condizioni di calma del vento, con una velocità di circa 7 km/h, garantiranno una sensazione di tranquillità.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento. Il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, raggiungendo una copertura del 100% entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno fino a 18,2°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 66%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e un cielo sereno che si alternerà a momenti di nuvolosità. Le temperature si manterranno tra i 15°C e i 18°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 74%. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo una sensazione di stabilità climatica.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà prevalentemente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 15°C, mantenendo un’umidità elevata, attorno all’80%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per La Spezia indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un aumento della nuvolosità e temperature gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.2° perc. +14.8° Assenti 7.3 NNE max 6.4 Grecale 77 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.9° perc. +14.4° Assenti 7.2 NE max 6.4 Grecale 75 % 1024 hPa 7 cielo coperto +15.1° perc. +14.6° Assenti 6.3 NE max 6.4 Grecale 74 % 1025 hPa 10 cielo coperto +17.7° perc. +17.2° Assenti 2.1 SSE max 2.5 Scirocco 66 % 1025 hPa 13 poche nuvole +18.2° perc. +17.8° Assenti 4.9 S max 2.7 Ostro 67 % 1024 hPa 16 cielo sereno +16.1° perc. +15.8° Assenti 0.4 OSO max 1.1 Libeccio 78 % 1024 hPa 19 cielo coperto +15.7° perc. +15.4° Assenti 6 NNE max 4.9 Grecale 79 % 1024 hPa 22 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° Assenti 6.8 NNE max 5.8 Grecale 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:01

