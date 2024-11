Previsioni Meteo L’Aquila: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per L’Aquila di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà tra +6,8°C e +8,6°C. La mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i +15,1°C intorno a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa che varierà da nubi sparse a cielo sereno. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, mantenendosi comunque sopra i +10°C. La sera si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno attorno ai +7°C.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa +8,6°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 4,1 km/h, proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a +15,1°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a momenti di cielo sereno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno tra i 5 e i 7 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 50%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con valori che si attesteranno intorno ai +10°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, con nubi sparse che potrebbero portare a un leggero abbassamento della temperatura percepita. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

La sera si presenterà con temperature fresche, attorno ai +7°C, e una copertura nuvolosa che continuerà a essere sparsa. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1021 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per L’Aquila nei prossimi giorni indicano un trend di temperature fresche e condizioni nuvolose. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un clima fresco e variabile, con la necessità di indossare abbigliamento adeguato per affrontare le temperature più basse.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +8.4° perc. +8° Assenti 4.9 E max 4.7 Levante 93 % 1022 hPa 4 poche nuvole +7.8° perc. +7.2° Assenti 5.5 ENE max 5.5 Grecale 95 % 1022 hPa 7 nubi sparse +8.9° perc. +8.5° Assenti 5 E max 5.7 Levante 90 % 1022 hPa 10 nubi sparse +13.9° perc. +13° Assenti 5.7 ENE max 5.1 Grecale 62 % 1020 hPa 13 cielo sereno +14.9° perc. +13.9° Assenti 6.9 ENE max 5.3 Grecale 57 % 1018 hPa 16 nubi sparse +10.4° perc. +9.6° Assenti 6.9 ENE max 7 Grecale 81 % 1019 hPa 19 nubi sparse +8.4° perc. +8.4° Assenti 4.5 ENE max 4.2 Grecale 91 % 1021 hPa 22 poche nuvole +7° perc. +6.3° Assenti 5.1 ENE max 4.8 Grecale 94 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:46

