Previsioni Meteo Latina: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Latina si preannunciano caratterizzate da condizioni di stabilità atmosferica e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 9°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un clima fresco e piacevole, con un’umidità che si manterrà attorno al 75%.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, portando le temperature a salire fino a 15°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, con un cielo ancora sereno e qualche nuvola sparsa. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità si attesterà intorno al 59%, rendendo il clima particolarmente piacevole per attività all’aperto.

La sera porterà con sé una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno a circa 10°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con poche nuvole che non influenzeranno il clima. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili, intorno al 66%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 15 Novembre a Latina indicano una giornata all’insegna del sole e delle temperature miti, con condizioni ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che potrebbero variare leggermente, ma senza particolari cambiamenti significativi nel meteo. Gli amanti delle belle giornate potranno quindi godere di un clima piacevole anche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Latina

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.1° perc. +7.9° Assenti 8.4 NE max 7.5 Grecale 75 % 1018 hPa 4 cielo sereno +8.4° perc. +7.2° Assenti 7.9 NE max 6.8 Grecale 75 % 1018 hPa 7 cielo sereno +9.4° perc. +8.7° Assenti 6.3 NE max 6 Grecale 70 % 1019 hPa 10 cielo sereno +14° perc. +12.9° Assenti 5.4 ONO max 6.4 Maestrale 55 % 1020 hPa 13 cielo sereno +15.5° perc. +14.4° Assenti 6.7 O max 7 Ponente 50 % 1019 hPa 16 cielo sereno +12° perc. +10.9° Assenti 3.8 ONO max 4.7 Maestrale 62 % 1019 hPa 19 poche nuvole +10.9° perc. +9.8° Assenti 6.2 ENE max 5.6 Grecale 65 % 1021 hPa 22 poche nuvole +10.4° perc. +9.2° Assenti 6.2 ENE max 5.7 Grecale 66 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:46

