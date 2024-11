Previsioni Meteo Latina: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Latina si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la giornata, si registreranno condizioni di stabilità atmosferica, con una leggera brezza proveniente da est. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni molto bassa, rendendo il giorno ideale per attività all’aperto, nonostante la copertura nuvolosa.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con un cielo sereno che favorirà un abbassamento dell’umidità. A partire dalle prime ore del giorno, la situazione meteo cambierà, con l’arrivo di nubi che copriranno progressivamente il cielo. Dalle 06:00 alle 12:00, le temperature saliranno lentamente, raggiungendo un massimo di circa 13,6°C alle 11:00. Durante queste ore, la copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 57-61%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12-13°C, senza significative variazioni. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, ma non si prevedono precipitazioni significative. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque bassa, con valori che non supereranno il 29%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un clima fresco e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature si manterranno intorno ai 13°C, con un’umidità che salirà fino all’80%. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 34%. Nonostante ciò, non si prevedono eventi meteorologici significativi.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì a Latina indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile diminuzione della copertura nuvolosa e un incremento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Latina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9° perc. +7.2° Assenti 11.6 ENE max 11.6 Grecale 50 % 1032 hPa 4 poche nuvole +9.8° perc. +9.2° Assenti 6.4 E max 7.3 Levante 55 % 1030 hPa 7 cielo coperto +11.1° perc. +9.8° Assenti 7.5 E max 8.3 Levante 58 % 1030 hPa 10 cielo coperto +12.7° perc. +11.6° prob. 2 % 8.1 ESE max 10.4 Scirocco 59 % 1029 hPa 13 cielo coperto +12.5° perc. +11.6° prob. 19 % 9.7 ESE max 12.3 Scirocco 67 % 1027 hPa 16 cielo coperto +12.8° perc. +12° prob. 29 % 10.6 ESE max 14.1 Scirocco 73 % 1026 hPa 19 cielo coperto +13.3° perc. +12.7° prob. 11 % 10.5 ESE max 14.2 Scirocco 78 % 1026 hPa 22 cielo coperto +13.5° perc. +13.1° prob. 29 % 10.2 ESE max 13.4 Scirocco 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:40

