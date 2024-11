Previsioni Meteo Mariano Comense: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 18 Novembre, Mariano Comense si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno attorno ai 10°C durante le ore centrali, mentre le minime notturne scenderanno fino a 6,6°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando tra il 55% e il 70%.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 7°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 100%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno attorno ai 1,4 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1014 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un leggero miglioramento con la presenza di poche nuvole e nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 10°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà parzialmente, attestandosi tra il 14% e il 71%. Il vento sarà debole, con direzione variabile, e l’umidità inizierà a scendere, mantenendosi comunque su valori elevati.

Nel pomeriggio, le condizioni di meteo torneranno a essere coperte, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, ma non ci saranno raffiche significative. L’umidità continuerà a oscillare, mantenendosi tra il 55% e il 64%.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature in lieve calo fino a 7,4°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70%. Anche in questo caso, il vento sarà debole e non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mariano Comense indicano una giornata caratterizzata da un clima nuvoloso e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un leggero miglioramento verso la metà della settimana. Tuttavia, la stabilità atmosferica e l’elevata umidità potrebbero continuare a influenzare il meteo locale, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Mariano Comense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° Assenti 1.8 NNE max 2.6 Grecale 67 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° Assenti 1.6 NNE max 2.2 Grecale 67 % 1013 hPa 7 poche nuvole +6.6° perc. +6.6° Assenti 2.1 ENE max 2.2 Grecale 70 % 1014 hPa 10 nubi sparse +9.4° perc. +9° Assenti 5.3 S max 4.3 Ostro 59 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10.4° perc. +8.9° Assenti 3 ESE max 3.9 Scirocco 55 % 1014 hPa 16 cielo coperto +9.5° perc. +9.5° Assenti 2.3 SSE max 3.1 Scirocco 62 % 1014 hPa 19 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° Assenti 1.9 NNE max 2.3 Grecale 67 % 1014 hPa 22 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° Assenti 2.6 N max 2.8 Tramontana 69 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:47

