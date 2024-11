Previsioni Meteo Mariano Comense: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Mariano Comense indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con un graduale miglioramento nel corso della serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 10°C e i 15°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente debole. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con temperature che si aggireranno intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo coperto nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 3,6 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 74%, e non si prevedono precipitazioni. La situazione meteo non subirà significativi cambiamenti fino a metà giornata, quando si registrerà un leggero aumento delle temperature, raggiungendo i 15°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 14°C. L’umidità si ridurrà leggermente, ma continuerà a influenzare la percezione termica. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente sud-occidentale. Non si prevedono precipitazioni, e le condizioni di bassa visibilità non dovrebbero rappresentare un problema.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo passerà da coperto a poche nuvole, con temperature che scenderanno fino a 10°C. L’umidità rimarrà intorno al 70%, ma la sensazione di freschezza sarà mitigata dalla diminuzione della copertura nuvolosa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mariano Comense nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Venerdì e nel weekend si prevede una stabilizzazione delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature più elevate, che potrebbero raggiungere i 17°C. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Mariano Comense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.8° perc. +9.8° Assenti 3.3 N max 3.5 Tramontana 73 % 1030 hPa 4 cielo coperto +10.4° perc. +9.4° Assenti 2.6 N max 2.9 Tramontana 73 % 1030 hPa 7 nubi sparse +10.2° perc. +9.2° Assenti 2.6 NNE max 3 Grecale 72 % 1031 hPa 10 nubi sparse +13.9° perc. +12.8° Assenti 3 S max 1.2 Ostro 58 % 1031 hPa 13 cielo coperto +15.1° perc. +14° Assenti 4.4 S max 2.4 Ostro 52 % 1029 hPa 16 cielo coperto +13.5° perc. +12.5° Assenti 3.1 SSO max 3.6 Libeccio 59 % 1029 hPa 19 poche nuvole +11.8° perc. +10.9° Assenti 1.9 NNE max 2.4 Grecale 68 % 1030 hPa 22 poche nuvole +10.9° perc. +9.9° Assenti 3.2 N max 3.4 Tramontana 71 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:58

