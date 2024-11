Previsioni Meteo Mesagne: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Mesagne per Mercoledì 27 Novembre si presenteranno prevalentemente stabili, con una leggera copertura nuvolosa che accompagnerà la giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 11,1°C durante le prime ore della notte fino a un massimo di 17°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse non porterà a precipitazioni significative, mantenendo l’umidità intorno al 75%. I venti saranno leggeri, prevalentemente da direzione nord-est, con velocità che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, Mesagne si troverà sotto un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno al 76%. I venti saranno leggeri, provenienti da nord-ovest, rendendo l’atmosfera fresca e gradevole.

Con l’arrivo della mattina, si osserverà un aumento della copertura nuvolosa, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo circa 16,4°C entro le ore centrali della giornata. Le nuvole saranno sparse, e l’umidità si manterrà attorno al 60%. I venti, sempre leggeri, si disporranno principalmente da nord-est, contribuendo a mantenere un clima fresco.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 17°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, ma non supererà il 75%. I venti continueranno a soffiare debolmente, rendendo la giornata complessivamente piacevole.

Infine, nella sera, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12,5°C, con nuvole sparse che non influenzeranno negativamente il comfort atmosferico. L’umidità si manterrà alta, ma senza generare disagio. I venti, leggeri e provenienti da sud, accompagneranno la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Mesagne nei prossimi giorni indicano un clima generalmente stabile, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e la tendenza sarà verso un ulteriore aumento delle temperature nei giorni successivi. Gli amanti del clima mite troveranno sicuramente soddisfazione nelle condizioni meteo di questo periodo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Mesagne

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +11.3° perc. +10.6° Assenti 5.3 N max 6.2 Tramontana 79 % 1023 hPa 5 nubi sparse +11.1° perc. +10.4° Assenti 3.7 N max 4.6 Tramontana 80 % 1023 hPa 8 nubi sparse +13.8° perc. +13.1° Assenti 2.8 NNE max 3.4 Grecale 69 % 1024 hPa 11 poche nuvole +16.4° perc. +15.6° Assenti 5.6 NE max 4.1 Grecale 58 % 1023 hPa 14 poche nuvole +16.8° perc. +16° Assenti 7.8 E max 5.3 Levante 58 % 1023 hPa 17 poche nuvole +13.3° perc. +12.6° Assenti 7.2 ESE max 7.5 Scirocco 74 % 1024 hPa 20 poche nuvole +12.7° perc. +12° Assenti 8 S max 8.6 Ostro 76 % 1025 hPa 23 poche nuvole +12.5° perc. +11.9° Assenti 8.5 S max 9.3 Ostro 80 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:23

