Previsioni Meteo Montevarchi: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

Le previsioni meteo per Montevarchi di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 10,8°C e un’umidità elevata che raggiungerà il 91%. La brezza leggera proveniente da Nord Est accompagnerà la notte, senza precipitazioni previste.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con una temperatura che salirà fino a 17°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà gradualmente, scendendo al 66%. La velocità del vento sarà moderata, mantenendosi attorno ai 5-6 km/h, con direzione sempre da Nord Est. Non si registreranno precipitazioni, e la percezione del caldo sarà leggermente inferiore rispetto ai valori reali, con una temperatura percepita di circa 16,5°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a 12,5°C verso le 17:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 88%. Anche in questa fascia oraria, il vento si manterrà leggero, con velocità che varieranno tra i 4 e i 6 km/h.

La sera porterà un cambiamento nel cielo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 9,6°C a fine giornata. L’umidità rimarrà alta, intorno al 89%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord Est a una velocità di circa 6 km/h. Non sono previste precipitazioni, e la brezza leggera accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montevarchi nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria più fresca, specialmente durante le ore serali. Si consiglia di tenere in considerazione queste condizioni per eventuali attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Montevarchi

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.9° perc. +11.4° Assenti 6.2 NE max 6.2 Grecale 86 % 1026 hPa 5 cielo coperto +11.9° perc. +11.4° Assenti 5.9 ENE max 6 Grecale 86 % 1025 hPa 8 cielo coperto +13.1° perc. +12.6° Assenti 5.6 NE max 7.4 Grecale 81 % 1026 hPa 11 cielo coperto +16.4° perc. +15.8° Assenti 4.5 NE max 7.7 Grecale 68 % 1024 hPa 14 cielo coperto +17.5° perc. +17° Assenti 4.8 NE max 8.3 Grecale 66 % 1023 hPa 17 cielo coperto +12.5° perc. +12.1° Assenti 6.9 NE max 6.3 Grecale 88 % 1023 hPa 20 nubi sparse +10.5° perc. +10° Assenti 6 NE max 5.5 Grecale 92 % 1024 hPa 23 nubi sparse +9.6° perc. +9.1° Assenti 5.9 NE max 5.5 Grecale 89 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:52

