Previsioni Meteo Olbia: il bollettino per domani sabato 2 novembre

Le condizioni meteo di Olbia per Sabato 2 Novembre si presenteranno prevalentemente serene durante la mattina, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 15,6°C nella notte a un massimo di 24,1°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da sud-est. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, raggiungendo il 94% nelle ore serali.

Nella notte, Olbia inizierà con un cielo sereno alle 00:00, con una temperatura di 15,6°C e una leggera brezza da sud-sud ovest. Con il passare delle ore, si osserveranno nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 80% alle 03:00. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi attorno ai 15,3°C. L’umidità resterà alta, intorno al 90%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un aumento delle temperature. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 19,4°C, che salirà fino a 24,1°C alle 12:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra 2,5 km/h e 9,2 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 57% alle 12:00.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 22°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente le condizioni meteo. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 71% alle 15:00.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 21:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 95%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che non supereranno i 4,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Olbia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che le condizioni rimarranno favorevoli per attività all’aperto, con un clima generalmente gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.3° perc. +15.3° Assenti 5.7 SO max 5.5 Libeccio 90 % 1022 hPa 5 nubi sparse +15.1° perc. +14.9° Assenti 5.1 SO max 5 Libeccio 86 % 1022 hPa 8 poche nuvole +19.4° perc. +19.2° Assenti 2.5 SE max 3.6 Scirocco 70 % 1022 hPa 11 poche nuvole +23.7° perc. +23.6° Assenti 7.6 E max 6.9 Levante 57 % 1021 hPa 14 poche nuvole +23.3° perc. +23.3° Assenti 10.7 E max 9.2 Levante 63 % 1020 hPa 17 poche nuvole +18.2° perc. +18.5° Assenti 6 ESE max 11.1 Scirocco 93 % 1021 hPa 20 poche nuvole +17.2° perc. +17.5° Assenti 3.5 SSE max 6.8 Scirocco 94 % 1023 hPa 23 nubi sparse +16.5° perc. +16.6° Assenti 4.4 SSO max 4.9 Libeccio 94 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:13

