Previsioni Meteo Orta di Atella: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Orta di Atella indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere alternate a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima che raggiungerà i 16,6°C nel pomeriggio. La presenza di nuvolosità sarà costante durante tutta la giornata, con una copertura che si attesterà attorno al 100% per gran parte del tempo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno piogge leggere con una temperatura di 12,6°C e una velocità del vento di 12,6 km/h proveniente da Nord Est. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del mattino, mantenendo una temperatura simile. La mattina si presenterà con cielo coperto, con temperature che varieranno da 12,5°C a 16,4°C. Il vento sarà debole, con intensità che non supererà i 6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno significative variazioni, con cielo ancora coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,6 km/h.

La sera porterà un ritorno delle piogge leggere, con temperature in calo fino a 12,6°C. Le precipitazioni saranno accompagnate da un vento che si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 23,9 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno all’84%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Orta di Atella nei prossimi giorni mostrano una continuazione di condizioni simili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione meteo potrebbe migliorare nei giorni successivi, ma è sempre utile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.6° perc. +12° 0.47 mm 9.5 NE max 18.9 Grecale 80 % 1016 hPa 4 cielo coperto +12.7° perc. +12° prob. 46 % 9.1 NE max 18.3 Grecale 76 % 1017 hPa 7 nubi sparse +13° perc. +12.3° Assenti 6.2 NE max 12.2 Grecale 75 % 1018 hPa 10 cielo coperto +15.6° perc. +14.8° Assenti 4 NE max 5.3 Grecale 62 % 1018 hPa 13 cielo coperto +16.6° perc. +15.8° prob. 7 % 1.1 N max 2.8 Tramontana 57 % 1016 hPa 16 cielo coperto +15.8° perc. +15° prob. 14 % 3.3 O max 3.7 Ponente 60 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +13.9° perc. +13.3° 0.72 mm 4.1 O max 6.8 Ponente 72 % 1017 hPa 22 cielo coperto +12.9° perc. +12.1° prob. 76 % 6.8 N max 11.6 Tramontana 72 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:43

