Previsioni Meteo Pachino: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Pachino indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso e un progressivo miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 21,4°C. Tuttavia, il vento si presenterà piuttosto forte, con raffiche che potranno superare i 50 km/h, rendendo la percezione del freddo più intensa.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse e pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con un’umidità elevata che si manterrà attorno al 74%. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 28,8 km/h, creando un clima fresco. La probabilità di precipitazioni sarà presente, con valori che varieranno dal 23% al 65% nel corso delle ore.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge che si intensificheranno fino a raggiungere un picco di copertura nuvolosa del 99%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 20,6°C alle 8:00. Il vento rimarrà sostenuto, con velocità che toccheranno i 32,9 km/h. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 45%, rendendo consigliabile portare un ombrello.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nuvole cominceranno a diradarsi, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,4°C, con un’umidità che scenderà al 69%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, ma con intensità leggermente ridotta, attorno ai 36,6 km/h. Le precipitazioni saranno assenti, permettendo di godere di qualche momento di sole.

La sera porterà un ritorno delle nubi, con un cielo coperto al 100%. Le temperature scenderanno a 18,6°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente fino al 79%. Il vento si presenterà forte, con raffiche che potranno raggiungere i 51,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il clima fresco e ventoso potrebbe rendere la serata piuttosto frizzante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pachino nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno su valori più miti e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, il vento continuerà a essere un fattore da considerare, rendendo necessaria una certa cautela, soprattutto per chi trascorrerà del tempo all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +19° perc. +18.8° 0.12 mm 29.5 O max 46 Ponente 74 % 1011 hPa 5 pioggia leggera +19.4° perc. +19.3° 0.12 mm 30.1 OSO max 42.8 Libeccio 74 % 1011 hPa 8 pioggia leggera +20.6° perc. +20.6° 0.12 mm 32.9 OSO max 43.7 Libeccio 73 % 1012 hPa 11 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° prob. 28 % 39.4 OSO max 49.4 Libeccio 71 % 1011 hPa 14 poche nuvole +20.7° perc. +20.6° Assenti 32.2 O max 42.7 Ponente 67 % 1011 hPa 17 nubi sparse +18.8° perc. +18.8° Assenti 36.2 O max 49.9 Ponente 78 % 1012 hPa 20 cielo coperto +18.7° perc. +18.7° Assenti 37.2 O max 50.7 Ponente 78 % 1014 hPa 23 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° prob. 3 % 29 ONO max 42.6 Maestrale 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:45

