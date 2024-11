Previsioni Meteo Pachino: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Pachino per Giovedì 7 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano una temperatura che si manterrà intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100% durante le ore di pioggia moderata. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 14 km/h.

Nella notte, si assisterà a piogge leggere, con una temperatura che si attesterà attorno ai 18,8°C. La copertura nuvolosa sarà intorno al 29%, ma aumenterà progressivamente fino a raggiungere il 75%. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 12 km/h e i 14 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,5 mm.

Durante la mattina, le piogge continueranno, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 99%, e le precipitazioni si intensificheranno leggermente. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che si attesteranno tra i 4,5 km/h e i 11 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’80%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 18,4°C e i 18,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, oscillando tra l’81% e il 90%. Le precipitazioni continueranno a essere moderate, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,39 mm. Anche in questo frangente, la velocità del vento si manterrà attorno ai 14 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento delle precipitazioni, con piogge moderate che si intensificheranno. La temperatura scenderà a circa 16,9°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Le raffiche di vento si manterranno attorno ai 14 km/h, con accumuli di pioggia che potrebbero superare i 3 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pachino nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita prevista per il fine settimana. Tuttavia, per Giovedì 7 Novembre, si raccomanda di prepararsi a una giornata di pioggia e di mantenere un abbigliamento adeguato per affrontare le basse temperature e l’umidità elevata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Pachino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +18.9° perc. +18.7° 0.29 mm 12.2 E max 15 Levante 74 % 1026 hPa 5 pioggia leggera +19° perc. +18.9° 0.31 mm 13.8 ENE max 17.3 Grecale 75 % 1026 hPa 8 pioggia leggera +19.5° perc. +19.4° 0.21 mm 8.2 E max 12 Levante 72 % 1027 hPa 11 pioggia leggera +18.4° perc. +18.4° 0.38 mm 4.5 NE max 7.6 Grecale 79 % 1027 hPa 14 pioggia leggera +18.9° perc. +18.8° 0.23 mm 11.5 ENE max 12.3 Grecale 77 % 1026 hPa 17 pioggia leggera +18.4° perc. +18.5° 0.39 mm 14.6 E max 16.9 Levante 81 % 1026 hPa 20 pioggia moderata +16.9° perc. +17.1° 3.16 mm 11.9 SE max 14.5 Scirocco 92 % 1027 hPa 23 pioggia leggera +17.1° perc. +17.2° 1 mm 10.1 SSE max 12 Scirocco 90 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:54

