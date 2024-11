Previsioni Meteo Pachino: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Pachino si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli sereni, che si trasformeranno in nubi sparse nel pomeriggio e nella sera. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 15°C durante le ore più fresche, mentre nel pomeriggio si raggiungeranno punte di 17,9°C. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno toccare i 35,7 km/h.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 17,4°C. Le condizioni miglioreranno con il passare delle ore, portando a un cielo sereno e una diminuzione della copertura nuvolosa. La temperatura percepita scenderà gradualmente, mantenendosi comunque sopra i 15°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 26 km/h, proveniente da Nord Ovest.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con una temperatura che varierà tra 15,2°C e 17,9°C. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 58%. I venti continueranno a soffiare con intensità vivace, rendendo l’aria fresca e piacevole. Non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica sarà in aumento, raggiungendo i 1025 hPa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una diminuzione della temperatura, che scenderà fino a 15,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 35,7 km/h, e l’umidità salirà fino al 69%. Non si prevedono piogge, ma il cielo sarà più grigio rispetto alla mattina.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo un clima fresco e ventilato. La pressione atmosferica si manterrà stabile, intorno ai 1033 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Pachino nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Domani si assisterà a un ulteriore aumento della nuvolosità, mentre nei giorni successivi si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Gli amanti del clima fresco e ventilato troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere delle bellezze naturali di Pachino.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Pachino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.2° perc. +15.6° Assenti 22.6 NO max 29.7 Maestrale 67 % 1017 hPa 5 cielo sereno +15.5° perc. +14.8° Assenti 24.2 NO max 32.1 Maestrale 63 % 1020 hPa 8 cielo sereno +16.6° perc. +15.6° Assenti 18.1 NO max 24.3 Maestrale 50 % 1023 hPa 11 cielo sereno +17.9° perc. +17° Assenti 22 ENE max 24.7 Grecale 49 % 1025 hPa 14 nubi sparse +16.8° perc. +16.1° Assenti 35.7 ENE max 32.9 Grecale 62 % 1026 hPa 17 cielo coperto +15.6° perc. +14.8° Assenti 30.4 ENE max 31.6 Grecale 62 % 1029 hPa 20 nubi sparse +15.5° perc. +14.6° Assenti 27.3 ENE max 29 Grecale 57 % 1032 hPa 23 nubi sparse +15.1° perc. +14.1° Assenti 21.9 ENE max 22.9 Grecale 55 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:45

