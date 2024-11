Previsioni Meteo Padova: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Padova indicano un Giovedì 7 Novembre caratterizzato da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori moderati durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso delle ore, passando da un cielo inizialmente coperto a condizioni più serene nel pomeriggio. Le temperature si attesteranno tra i 9,3°C e i 15,7°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 10,8°C. L’umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo il 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1030 hPa. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord, con velocità che non supereranno i 4,5 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 12,9°C entro le 9:00. L’umidità si ridurrà, portandosi al 68%, e i venti continueranno a mantenere una velocità moderata, attorno ai 4,7 km/h. Questo miglioramento delle condizioni meteo favorirà una sensazione di maggiore benessere.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, permettendo ai raggi del sole di riscaldare ulteriormente l’aria. Le temperature toccheranno il picco di 15,7°C alle 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 12,8°C nel tardo pomeriggio. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 55%, mentre i venti si faranno più leggeri, con intensità di circa 3,4 km/h.

La sera porterà con sé un cielo ancora sereno, con temperature che si manterranno sui 10°C. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 75%, ma senza particolari variazioni significative. I venti rimarranno deboli, rendendo la serata piacevole e tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Padova nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Le giornate successive potrebbero continuare a presentare un clima simile, con poche variazioni significative. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, godendo di un autunno che si preannuncia mite e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.3° perc. +9.5° Assenti 4.5 NNE max 4.5 Grecale 81 % 1030 hPa 5 cielo coperto +9.5° perc. +9.5° Assenti 3.8 NNE max 4 Grecale 81 % 1030 hPa 8 nubi sparse +11.5° perc. +10.7° Assenti 4.3 NNE max 5.5 Grecale 74 % 1031 hPa 11 nubi sparse +15° perc. +14° Assenti 3.2 ENE max 3.7 Grecale 59 % 1030 hPa 14 poche nuvole +15.6° perc. +14.8° Assenti 3.2 E max 3.6 Levante 57 % 1029 hPa 17 poche nuvole +12.2° perc. +11.3° Assenti 2.1 ESE max 2.2 Scirocco 69 % 1029 hPa 20 poche nuvole +11.3° perc. +10.4° Assenti 3.9 N max 3.9 Tramontana 73 % 1030 hPa 23 poche nuvole +10.5° perc. +9.6° Assenti 3.8 N max 3.9 Tramontana 78 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:48

