Previsioni Meteo Padova: il bollettino per domani sabato 23 novembre

Sabato 23 Novembre a Padova si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e una serata che porterà cieli coperti. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +3,1°C a un massimo di +7,2°C, con un vento leggero che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà su livelli moderati, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +3,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno all’8%, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 7,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +6,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 15%. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 3,3 km/h e 5,6 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 50%.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +7,2°C, ma la sensazione termica potrebbe risultare inferiore a causa dell’umidità che aumenterà fino al 62%. La copertura nuvolosa raggiungerà il 46%, e il vento continuerà a essere leggero, con raffiche che non supereranno i 3,8 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, portando a una temperatura di circa +3,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento si manterrà debole, con velocità attorno ai 3,2 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 66%, e la pressione atmosferica salirà leggermente fino a 1032 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Padova nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con possibilità di cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori freschi. La settimana successiva potrebbe portare ulteriori cambiamenti, con un possibile abbassamento delle temperature e l’arrivo di precipitazioni. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +2.6° perc. +0.2° Assenti 8.8 O max 10.5 Ponente 71 % 1019 hPa 5 cielo sereno +1.7° perc. -1° Assenti 8.9 ONO max 11.1 Maestrale 64 % 1022 hPa 8 cielo sereno +2.8° perc. +2.8° Assenti 3.3 ESE max 5.6 Scirocco 60 % 1026 hPa 11 poche nuvole +6.3° perc. +5.3° Assenti 5.6 ENE max 5.7 Grecale 50 % 1028 hPa 14 nubi sparse +7.2° perc. +7.2° Assenti 1.9 SSE max 3.8 Scirocco 51 % 1029 hPa 17 nubi sparse +4.3° perc. +4.3° Assenti 3.1 NNE max 3.3 Grecale 62 % 1030 hPa 20 cielo coperto +3.7° perc. +3.7° Assenti 4.8 NNE max 4.9 Grecale 65 % 1032 hPa 23 cielo coperto +3.3° perc. +3.3° Assenti 3.2 NE max 3.4 Grecale 66 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:33

