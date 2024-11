Previsioni Meteo Padova: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Padova di Giovedì 21 Novembre evidenziano un quadro meteorologico caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge che si alterneranno a momenti di nuvolosità variabile. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nella mattina il tempo migliorerà temporaneamente, con la presenza di poche nuvole. Tuttavia, nel pomeriggio il cielo si coprirà nuovamente, portando a un aumento della copertura nuvolosa e a temperature in calo. La sera si prevede sarà caratterizzata da piogge moderate, con un abbassamento delle temperature.

Nella notte, le condizioni meteo a Padova saranno segnate da pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 93%. La temperatura si attesterà intorno ai 6,5°C, con una temperatura percepita di 5,1°C. La velocità del vento sarà di 7,5 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 10,4 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di 0,17 mm.

Durante la mattina, il meteo subirà un miglioramento temporaneo. Si prevede una diminuzione della copertura nuvolosa, con poche nuvole e temperature che varieranno da 4,6°C a 9,2°C nel corso delle ore. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 5,2 km/h e 6,8 km/h. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 60-70%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. Le temperature scenderanno, con valori che si attesteranno intorno ai 7,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,2 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un ritorno delle piogge moderate, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si abbasseranno ulteriormente, arrivando a 3,8°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 22,9 km/h. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che potranno arrivare fino a 2,22 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Padova nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge alternate a momenti di schiarita. Si prevede un abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare il clima fresco e umido. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle condizioni meteo, pianificando le proprie uscite in base agli aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +5.7° perc. +3.8° 0.19 mm 8.7 OSO max 13.4 Libeccio 84 % 1007 hPa 5 nubi sparse +5.1° perc. +3.6° prob. 16 % 7 ONO max 8.6 Maestrale 84 % 1008 hPa 8 poche nuvole +6° perc. +6° prob. 4 % 3.2 ONO max 4.7 Maestrale 73 % 1009 hPa 11 poche nuvole +8.8° perc. +8.1° Assenti 6.2 S max 8.1 Ostro 60 % 1008 hPa 14 nubi sparse +9.1° perc. +8.1° Assenti 7.3 SSE max 11.7 Scirocco 60 % 1005 hPa 17 cielo coperto +7.4° perc. +5.6° Assenti 9.2 NE max 11.5 Grecale 73 % 1002 hPa 20 pioggia leggera +6° perc. +3.4° 0.45 mm 12.1 NE max 18.5 Grecale 83 % 997 hPa 23 pioggia moderata +3.8° perc. +0° 2.22 mm 16.7 NNE max 22.9 Grecale 95 % 993 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:35

