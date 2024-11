Previsioni Meteo Prato: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Prato indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, passando da un inizio di giornata con nubi sparse a un pomeriggio e una sera completamente sereni. I venti saranno moderati, provenienti da Nord-Nord Est, e non si prevedono precipitazioni.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai +11,1°C, con una leggera diminuzione fino a +10,1°C verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà alta, con un 94% di nuvole all’inizio, che si ridurrà progressivamente. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,5 km/h, creando una leggera brezza.

Durante la mattina, le condizioni miglioreranno ulteriormente. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +18,6°C intorno a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 11%. I venti continueranno a provenire da Nord-Nord Est, con una velocità che varierà tra i 7,3 km/h e i 10,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 48%, rendendo l’aria piuttosto secca e gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +12,1°C verso le ore serali. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 25,1 km/h. L’assenza di precipitazioni e la bassa umidità contribuiranno a creare un clima molto piacevole.

La sera si prevede serena, con temperature che si attesteranno intorno ai +10,1°C. I venti continueranno a mantenere una certa vivacità, con raffiche che potranno arrivare fino a 24,7 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa, confermando la stabilità delle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 10 Novembre a Prato suggeriscono una giornata ideale per attività all’aperto, grazie a un clima mite e sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero variare leggermente, ma senza significative variazioni nel meteo. Gli amanti del sole e delle temperature piacevoli troveranno in questo weekend un’opportunità da non perdere.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Prato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.8° perc. +10.1° Assenti 7.3 NNE max 10.2 Grecale 85 % 1022 hPa 5 nubi sparse +10.3° perc. +9.6° Assenti 7.5 NNE max 11 Grecale 85 % 1022 hPa 8 poche nuvole +13.2° perc. +12.4° Assenti 6.9 NNE max 13 Grecale 73 % 1022 hPa 11 poche nuvole +17.9° perc. +17° Assenti 8.4 NNE max 15.2 Grecale 51 % 1020 hPa 14 cielo sereno +17.7° perc. +16.9° Assenti 13.1 NNE max 21.5 Grecale 54 % 1019 hPa 17 cielo sereno +12.7° perc. +12° Assenti 12.5 NNE max 25.1 Grecale 76 % 1021 hPa 20 cielo sereno +11.2° perc. +10.4° Assenti 11 NNE max 24.7 Grecale 77 % 1022 hPa 23 cielo sereno +10.1° perc. +9.2° Assenti 10 NNE max 22.9 Grecale 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.