Previsioni Meteo Prato: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Prato indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e una serata serena. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 6,4°C e i 11,6°C, mentre il vento soffierà moderato da nord-nord est. L’umidità si presenterà piuttosto elevata, specialmente nelle prime ore della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 25,1 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 8°C e i 10,5°C. La percezione del freddo sarà accentuata dalla brezza tesa, con velocità del vento che si attesterà intorno ai 12,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 68%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con il cielo che passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 11,6°C alle 12:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. Il vento continuerà a soffiare da nord-nord est, mantenendo una velocità media di circa 14 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 6,4°C. L’umidità rimarrà elevata, ma la mancanza di nuvole favorirà una sensazione di maggiore freschezza. La velocità del vento si ridurrà, rendendo la serata più tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Prato nei prossimi giorni indicano un trend di stabilizzazione delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Domani si prevede un cielo sereno e temperature più miti, mentre dopodomani si assisterà a un ulteriore innalzamento delle temperature, rendendo le condizioni più gradevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Prato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.2° perc. +6.5° prob. 1 % 9.9 NNE max 24.1 Grecale 77 % 1020 hPa 5 cielo coperto +8.7° perc. +7° prob. 15 % 10 NNE max 26.1 Grecale 82 % 1020 hPa 8 cielo coperto +9.5° perc. +7.6° prob. 3 % 12.6 NNE max 28.3 Grecale 75 % 1021 hPa 11 cielo coperto +11.6° perc. +10.4° prob. 1 % 16.8 NNE max 27.3 Grecale 61 % 1020 hPa 14 nubi sparse +11.1° perc. +9.8° Assenti 15.8 NNE max 31.8 Grecale 57 % 1020 hPa 17 nubi sparse +7.9° perc. +5.7° Assenti 12.2 NNE max 29.7 Grecale 68 % 1021 hPa 20 cielo sereno +6.9° perc. +4.7° Assenti 11.3 NNE max 26.4 Grecale 70 % 1022 hPa 23 cielo sereno +6.4° perc. +4.6° Assenti 8.8 NNE max 22.4 Grecale 71 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:48

