Previsioni Meteo Ravenna: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

Martedì 19 Novembre a Ravenna si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,6°C. La mattina non porterà miglioramenti significativi, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 10°C e una copertura nuvolosa al 100%. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, ma il cielo rimarrà comunque in gran parte nuvoloso. Le temperature raggiungeranno un massimo di circa 14,3°C. La sera si presenterà con un cielo nuovamente coperto, mantenendo temperature attorno ai 13°C.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con un cielo completamente coperto e una temperatura che si manterrà attorno ai 10,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 5,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’81%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra i 10,4°C e i 11,9°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da ovest e sud-ovest. L’umidità rimarrà alta, attorno all’83%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si prevede un lieve miglioramento, con nubi sparse che permetteranno qualche spiraglio di sole. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13,8°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,9 km/h, rendendo la giornata più ventilata.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si manterranno sui 13°C. I venti si intensificheranno ulteriormente, con raffiche che potranno superare i 24 km/h, creando una sensazione di freschezza. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque elevata.

In conclusione, le previsioni meteo per Ravenna indicano una giornata nuvolosa con temperature miti, senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della copertura nuvolosa e temperature simili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.7° perc. +10° prob. 3 % 3.8 N max 3.6 Tramontana 82 % 1014 hPa 4 cielo coperto +10.6° perc. +9.8° prob. 3 % 5.9 NO max 5.7 Maestrale 82 % 1012 hPa 7 cielo coperto +10.4° perc. +9.7° prob. 16 % 4.8 O max 5 Ponente 83 % 1012 hPa 10 cielo coperto +13° perc. +12.3° prob. 8 % 4.9 SO max 14.4 Libeccio 74 % 1011 hPa 13 cielo coperto +13.8° perc. +13.1° prob. 18 % 13.8 O max 27.9 Ponente 72 % 1008 hPa 16 nubi sparse +13.3° perc. +12.6° prob. 17 % 13.4 O max 29.9 Ponente 74 % 1007 hPa 19 nubi sparse +13.1° perc. +12.4° prob. 2 % 16.7 OSO max 36.4 Libeccio 75 % 1006 hPa 22 cielo coperto +13.8° perc. +13° prob. 2 % 24.4 SO max 45.9 Libeccio 70 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:38

