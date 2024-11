Previsioni Meteo Rieti: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Rieti indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una serata con piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 14°C durante il giorno. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, portando a condizioni di cielo coperto in serata.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 4,6°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da est, con raffiche che non supereranno i 5,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1033 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, con temperature che saliranno fino a 12,4°C. La copertura nuvolosa inizierà a farsi più presente, passando da un 1% a un 19%. La velocità del vento continuerà a essere leggera, con valori che varieranno tra 3,1 km/h e 6,7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 78%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un incremento della nuvolosità, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 5%, ma l’umidità continuerà a salire fino a raggiungere il 90%. La velocità del vento si manterrà leggera, con direzione sud-sud ovest.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà coperto e l’arrivo di pioggia leggera intorno alle ore 20:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, con un’umidità che raggiungerà il 94%. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0,13 mm. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori che si aggireranno attorno ai 6,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Rieti nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge. Martedì e mercoledì potrebbero portare ulteriori precipitazioni, quindi si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in evoluzione. La temperatura rimarrà su valori miti, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’atmosfera più pesante.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Rieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +4.6° perc. +3.6° Assenti 5.1 E max 4.6 Levante 60 % 1033 hPa 4 cielo sereno +5.2° perc. +4° Assenti 5.9 E max 4.9 Levante 56 % 1032 hPa 7 cielo sereno +6.6° perc. +5.4° Assenti 6.5 E max 5.8 Levante 78 % 1031 hPa 10 cielo sereno +14° perc. +13.1° Assenti 3.1 S max 5.6 Ostro 64 % 1028 hPa 13 nubi sparse +14° perc. +13.3° prob. 2 % 4.4 S max 8.2 Ostro 70 % 1026 hPa 16 nubi sparse +10.9° perc. +10.3° prob. 12 % 4.1 S max 4.1 Ostro 88 % 1026 hPa 19 cielo coperto +10.9° perc. +10.4° prob. 8 % 4.3 SSE max 4.6 Scirocco 91 % 1026 hPa 22 cielo coperto +11.4° perc. +11° Assenti 4.9 SSE max 5.7 Scirocco 94 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:38

