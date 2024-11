Previsioni Meteo Romano di Lombardia: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Romano di Lombardia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma nel corso della mattina si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di cieli sereni. Le temperature, che inizialmente saranno basse, subiranno un incremento significativo durante le ore centrali della giornata.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo di Romano di Lombardia prevede un cielo coperto con una temperatura di +3,1°C e una percezione di 0°C. La copertura nuvolosa sarà al 99%, con una velocità del vento di 11,4 km/h proveniente da Ovest. Con il passare delle ore, si passerà a condizioni di nubi sparse fino alle 02:00, quando la temperatura scenderà a +2°C. La mattina si aprirà con cieli sereni a partire dalle 07:00, con temperature che toccheranno i +1,7°C e un vento moderato.

Nel corso della mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di +9,8°C intorno alle 12:00. Il cielo rimarrà sereno, con una bassa umidità che si attesterà attorno al 35%. Le condizioni di vento saranno favorevoli, con una velocità che varierà tra i 10 e i 18 km/h. Questo clima mite e soleggiato favorirà attività all’aperto e momenti di svago.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 7°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del pomeriggio. La pressione atmosferica si manterrà sopra i 1000 hPa, segno di stabilità atmosferica.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 2°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La temperatura percepita potrà scendere fino a -0,6°C verso la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Romano di Lombardia mostrano un trend di stabilità con cieli sereni e temperature che, sebbene fresche, non scenderanno drasticamente. Si prevede un fine settimana all’insegna del bel tempo, con possibilità di un lieve aumento delle temperature. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +2° perc. -1.9° Assenti 15.4 O max 30.1 Ponente 85 % 994 hPa 5 cielo coperto +1.7° perc. -2.8° Assenti 18.4 ONO max 34.9 Maestrale 77 % 997 hPa 8 cielo sereno +4° perc. +0.5° Assenti 15.5 NO max 39.5 Maestrale 61 % 1001 hPa 11 cielo sereno +9.3° perc. +6.7° Assenti 18 NNO max 31.6 Maestrale 39 % 1004 hPa 14 cielo sereno +9.2° perc. +7.6° Assenti 10.5 NO max 22 Maestrale 36 % 1006 hPa 17 cielo sereno +4.4° perc. +1.7° Assenti 11.1 NO max 18.2 Maestrale 44 % 1011 hPa 20 cielo sereno +2.6° perc. +0.2° Assenti 8.4 NNO max 9.5 Maestrale 48 % 1015 hPa 23 cielo sereno +1.6° perc. -0.6° Assenti 7.1 NNO max 7.6 Maestrale 46 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.