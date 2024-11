Previsioni Meteo Romano di Lombardia: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 13 Novembre, Romano di Lombardia si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un inizio di giornata sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni meteo indicano temperature che si attesteranno tra i 6,1°C e i 11,5°C, con un calo previsto nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 6,3 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con nubi sparse e temperature che si manterranno attorno ai 6,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 58%, mentre l’umidità si attesterà intorno al 76%. Le condizioni di calma del vento, con una velocità di circa 6,2 km/h da Nord-Nord Ovest, contribuiranno a creare un’atmosfera tranquilla.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 10,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, scendendo al 2%. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre il vento continuerà a soffiare leggero, con velocità comprese tra 3,6 km/h e 5,5 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà progressivamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 7,2°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 6,2 km/h. Non sono previste precipitazioni, mantenendo così il clima asciutto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 7°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 97%. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’82%, mentre il vento continuerà a soffiare leggero.

In conclusione, le previsioni del tempo per Romano di Lombardia nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno fresche e un aumento della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì potrebbero portare ulteriori cambiamenti, con possibilità di piogge leggere, mentre il weekend potrebbe riservare un miglioramento delle condizioni meteo. Sarà quindi opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.4° perc. +5.4° Assenti 5.8 NNO max 5.9 Maestrale 78 % 1025 hPa 5 cielo sereno +5.9° perc. +5.9° Assenti 3.8 NNO max 4.2 Maestrale 79 % 1025 hPa 8 cielo sereno +7.6° perc. +7.6° Assenti 3.7 O max 5.1 Ponente 73 % 1025 hPa 11 cielo sereno +10.8° perc. +9.5° Assenti 5.1 SO max 4.1 Libeccio 62 % 1024 hPa 14 nubi sparse +11.1° perc. +9.9° Assenti 4.9 SO max 3.8 Libeccio 63 % 1022 hPa 17 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° Assenti 1.1 S max 2 Ostro 75 % 1022 hPa 20 cielo coperto +7° perc. +7° Assenti 3.6 ESE max 4.3 Scirocco 79 % 1022 hPa 23 cielo coperto +7.1° perc. +6.1° Assenti 6.3 E max 6.3 Levante 82 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.