Previsioni Meteo Rossano: il bollettino per domani domenica 17 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Rossano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 16,8°C nel primo pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Sud Ovest, con velocità che varieranno tra i 6,3 km/h e i 10,4 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 8,4°C. L’umidità si manterrà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1021 hPa. I venti saranno leggeri, con una direzione Sud Ovest.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a 13,3°C entro le 08:00. L’umidità diminuirà progressivamente, raggiungendo il 51%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il massimo di 16,8°C intorno alle 12:00, per poi scendere gradualmente. Il cielo rimarrà sereno fino alle 17:00, quando si inizieranno a formare nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino all’80%. L’umidità si attesterà attorno al 73%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 10,5°C e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%. I venti continueranno a soffiare da Sud Ovest, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rossano mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Lunedì e martedì potrebbero portare ulteriori cambiamenti, con un aumento della probabilità di precipitazioni. Sarà quindi consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Rossano

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.4° perc. +7° Assenti 8.5 SO max 8.5 Libeccio 66 % 1021 hPa 4 cielo sereno +8.2° perc. +6.7° Assenti 9 SO max 9.7 Libeccio 63 % 1020 hPa 7 cielo sereno +11° perc. +9.7° Assenti 6.3 SO max 8.7 Libeccio 58 % 1019 hPa 10 cielo sereno +16° perc. +14.8° Assenti 1 O max 9.4 Ponente 44 % 1018 hPa 13 cielo sereno +16.6° perc. +15.5° Assenti 0.6 E max 9.4 Levante 46 % 1016 hPa 16 cielo sereno +11.6° perc. +10.7° Assenti 6.4 SO max 11.4 Libeccio 72 % 1016 hPa 19 nubi sparse +10.5° perc. +9.4° Assenti 9.8 SO max 13 Libeccio 69 % 1016 hPa 22 cielo coperto +10.6° perc. +9.6° Assenti 9.3 SO max 12.3 Libeccio 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:34

