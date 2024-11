Previsioni Meteo Rossano: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rossano di Sabato 23 Novembre indicano un giorno caratterizzato da un clima variabile, con un inizio piuttosto umido e un miglioramento delle condizioni nel corso della giornata. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che si attenueranno progressivamente, mentre nella mattina ci sarà una predominanza di nubi sparse. Con il passare delle ore, si prevede un graduale diradamento delle nuvole, portando a un pomeriggio e una sera più sereni e freschi.

Nella notte, le condizioni meteo a Rossano si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 79%. Le temperature si attesteranno intorno ai 7,3°C, con una temperatura percepita di 5°C. La velocità del vento sarà di 12,4 km/h da Nord-Nord Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 23,3 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno al 77%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1022 hPa.

Durante la mattina, il meteo continuerà a mostrare pioggia leggera fino alle prime ore del giorno, con una temperatura che si alzerà leggermente fino a 8°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, ma rimarrà comunque significativa, attorno al 90%. La velocità del vento si stabilizzerà sui 8,3 km/h, mentre l’umidità scenderà al 71%. Con il passare delle ore, le condizioni miglioreranno, e si passerà a un cielo parzialmente nuvoloso.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento, con temperature che raggiungeranno i 11°C e una copertura nuvolosa che si ridurrà al 39%. Il vento sarà più leggero, con velocità di circa 12,2 km/h. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1029 hPa, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 36%.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno a 6,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 3%, e il vento si presenterà debole, con velocità di 5,9 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 60%, garantendo una serata fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Rossano di Sabato 23 Novembre evidenziano un inizio di giornata umido e piovoso, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera più sereni. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e cieli prevalentemente sereni. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un clima più stabile e gradevole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Rossano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10° perc. +8.2° prob. 12 % 12.1 N max 29.6 Tramontana 74 % 1016 hPa 4 pioggia leggera +7.9° perc. +5.4° 0.4 mm 14.9 N max 23.9 Tramontana 79 % 1020 hPa 7 cielo coperto +8° perc. +5.7° Assenti 13.2 N max 24.7 Tramontana 60 % 1025 hPa 10 nubi sparse +10.2° perc. +8.4° Assenti 16.8 NNE max 22.4 Grecale 41 % 1028 hPa 13 nubi sparse +11° perc. +9° Assenti 12.7 NNE max 19.5 Grecale 36 % 1028 hPa 16 poche nuvole +8° perc. +6.8° Assenti 7.4 NNE max 12.4 Grecale 52 % 1031 hPa 19 cielo sereno +7.2° perc. +7.2° Assenti 2.1 N max 8.3 Tramontana 58 % 1034 hPa 22 cielo sereno +6.6° perc. +6.6° Assenti 4.2 SO max 7.1 Libeccio 60 % 1035 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:31

