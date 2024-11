Previsioni Meteo San Nicola la Strada: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a San Nicola la Strada si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 14,1°C al mattino fino a un massimo di 21,8°C nel pomeriggio. I venti saranno generalmente leggeri, provenienti principalmente da direzioni occidentali, con una velocità che non supererà i 7 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 40% e il 71%.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un clima piacevole, con un’umidità che si aggirerà attorno al 64%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo al sole di riscaldare l’aria. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi sotto il 50%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 54%. I venti, sempre leggeri, contribuiranno a mantenere un clima gradevole, nonostante l’aumento della nuvolosità.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi intorno ai 16°C. L’umidità aumenterà, portandosi al 71%, e i venti continueranno a soffiare leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Nicola la Strada indicano un proseguimento di condizioni simili, con un clima generalmente stabile e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità, che potrebbe portare a qualche pioggia sporadica nei giorni successivi. Sarà quindi opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.1° perc. +14.4° Assenti 5.8 NE max 6.9 Grecale 65 % 1024 hPa 4 cielo sereno +14.3° perc. +13.6° Assenti 5.5 NE max 6.3 Grecale 67 % 1024 hPa 7 cielo sereno +15.4° perc. +14.6° Assenti 5.6 ENE max 6.9 Grecale 60 % 1025 hPa 10 cielo sereno +20° perc. +19.2° Assenti 0.5 N max 1.4 Tramontana 44 % 1025 hPa 13 cielo sereno +21.8° perc. +21.1° Assenti 3.7 O max 3.1 Ponente 40 % 1023 hPa 16 nubi sparse +19° perc. +18.4° Assenti 7.6 O max 8.8 Ponente 57 % 1023 hPa 19 cielo coperto +17.3° perc. +16.9° Assenti 3 N max 4 Tramontana 71 % 1024 hPa 22 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° Assenti 3.7 NNE max 4.1 Grecale 68 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:50

