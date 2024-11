Previsioni Meteo San Nicola la Strada: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a San Nicola la Strada indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno poche nuvole, mentre nel corso della mattina e del pomeriggio il cielo si presenterà con nubi sparse. La sera porterà un aumento della copertura nuvolosa, con cielo coperto. Le temperature varieranno da un minimo di 16,6°C a un massimo di 23,2°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa 16,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 16%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Le condizioni rimarranno simili fino alle prime ore del mattino, quando si registreranno temperature leggermente in calo, ma sempre sopra i 15°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura si attesterà intorno ai 15,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 41%, ma non si prevedono precipitazioni. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 20,1°C entro le 09:00.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà gradevole, con temperature che toccheranno i 23,2°C alle 13:00. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 34%, con una leggera brezza che accompagnerà il calore. Le condizioni rimarranno stabili, senza segni di pioggia, fino alle 17:00.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature scenderanno fino a 17,6°C alle 21:00. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità si manterrà attorno al 54%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Nicola la Strada indicano un clima variabile, con un aumento della copertura nuvolosa e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a San Nicola la Strada

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.3° perc. +15.5° Assenti 3.5 NNE max 3.4 Grecale 58 % 1023 hPa 4 nubi sparse +15.6° perc. +14.7° Assenti 3.4 NNE max 3.5 Grecale 56 % 1022 hPa 7 poche nuvole +16.8° perc. +15.9° Assenti 3.6 NNE max 4.1 Grecale 51 % 1023 hPa 10 nubi sparse +21.2° perc. +20.5° Assenti 2.2 ONO max 1.7 Maestrale 40 % 1022 hPa 13 nubi sparse +23.2° perc. +22.5° Assenti 4.5 NO max 5.3 Maestrale 34 % 1021 hPa 16 nubi sparse +20.1° perc. +19.4° Assenti 7.4 ONO max 9.4 Maestrale 47 % 1021 hPa 19 cielo coperto +18.2° perc. +17.5° Assenti 3.9 N max 5.3 Tramontana 54 % 1022 hPa 22 cielo coperto +17.2° perc. +16.3° Assenti 5.4 NE max 5.8 Grecale 52 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:53

