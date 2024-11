Previsioni Meteo San Nicola la Strada: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 19 Novembre a San Nicola la Strada indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con prevalenza di pioggia leggera e una temperatura che si manterrà attorno ai 17°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà elevata, con percentuali che raggiungeranno il 89% nelle prime ore del giorno, per poi mantenersi sopra il 60% anche nel pomeriggio. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 89%. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 3 km/h, con una leggera intensificazione prevista nelle ore successive.

Durante la mattina, la situazione non subirà significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si alzeranno fino a 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà sopra il 60%, e i venti si faranno più sostenuti, con velocità che potranno arrivare fino a 18 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0.56 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero miglioramento, ma la pioggia leggera persisterà. Le temperature raggiungeranno il picco di 17°C, mentre la copertura nuvolosa si manterrà attorno al 70%. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Sud Ovest, con intensità che potrà arrivare fino a 20 km/h. Le precipitazioni, sebbene in diminuzione, continueranno a manifestarsi, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0.5 mm.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. La pioggia leggera sarà ancora presente, ma con intensità minore. La copertura nuvolosa scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 40%. I venti si faranno più leggeri, mantenendosi attorno ai 11 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a San Nicola la Strada evidenziano una persistenza di condizioni instabili, con possibilità di pioggia leggera anche nei giorni successivi. Si prevede un graduale miglioramento a partire da Giovedì, quando le temperature potrebbero aumentare e le precipitazioni diminuire. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.5° perc. +14.2° 0.14 mm 3.1 SO max 4.4 Libeccio 85 % 1015 hPa 4 cielo coperto +14.4° perc. +14° prob. 36 % 3 SO max 3.8 Libeccio 83 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +14.3° perc. +14° 0.2 mm 3.5 SO max 8.9 Libeccio 84 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +16.6° perc. +16.3° 0.56 mm 18.5 OSO max 29.1 Libeccio 74 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +17.3° perc. +16.9° 0.48 mm 20.6 OSO max 32.7 Libeccio 69 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +15.4° perc. +15.1° 0.63 mm 14.6 OSO max 28.8 Libeccio 78 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +15.1° perc. +14.8° 0.84 mm 14.7 OSO max 29.8 Libeccio 81 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +14.8° perc. +14.6° 0.3 mm 11.7 SO max 27.9 Libeccio 84 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:39

