Previsioni Meteo Saronno: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

Le previsioni meteo per Saronno di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente fresco e nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature, che inizialmente saranno basse, subiranno un incremento graduale fino a raggiungere valori più confortevoli nel pomeriggio. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, accompagnato da un cielo coperto.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Saronno godrà di un cielo sereno con una temperatura di +1,7°C e una temperatura percepita di -1,4°C. La velocità del vento sarà di 10,5 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 23,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 49%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa. Le condizioni rimarranno simili fino alle prime ore del mattino, con temperature che si manterranno sotto i +2°C.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa +3,8°C entro le 9:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando da un 5% a un 28%. La velocità del vento si ridurrà a 4 km/h e l’umidità scenderà al 40%. A mezzogiorno, la temperatura toccherà i +7,2°C, con un’intensità del vento che rimarrà debole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai +6,8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 67% alle 13:00 e si manterrà su valori simili fino alle 17:00. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 2,9 km/h e 3,5 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 40%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a +3,5°C alle 23:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 47%, e il vento si presenterà leggero, con velocità di circa 5 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1033 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Saronno nei prossimi giorni evidenziano un trend di temperature in calo, con un clima che si manterrà fresco e nuvoloso. Si prevede che la settimana successiva porterà ulteriori variazioni, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni variabili e mantenere un occhio attento alle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Saronno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +1.5° perc. -1.3° Assenti 9.3 NO max 22.2 Maestrale 51 % 1022 hPa 4 cielo sereno +1.2° perc. -1.7° Assenti 9.5 NNO max 23 Maestrale 52 % 1024 hPa 7 cielo sereno +1° perc. -1.2° Assenti 6.9 NO max 14.6 Maestrale 52 % 1026 hPa 10 nubi sparse +5.3° perc. +5.3° Assenti 4 NO max 6.6 Maestrale 35 % 1028 hPa 13 nubi sparse +7.6° perc. +7.6° Assenti 3.1 O max 4.3 Ponente 29 % 1028 hPa 16 nubi sparse +5.6° perc. +5.6° Assenti 2.9 O max 3.3 Ponente 40 % 1030 hPa 19 cielo coperto +4.6° perc. +4.6° Assenti 3.1 N max 5.1 Tramontana 47 % 1032 hPa 22 cielo coperto +3.8° perc. +2.5° Assenti 5.5 N max 6.8 Tramontana 48 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 16:44

