Previsioni Meteo Sarzana: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 25 Novembre, Sarzana si troverà a fronteggiare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 11,5°C e i 13,6°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 13,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il giorno adatto per attività all’aperto, sebbene la presenza di nuvole possa influenzare la percezione del clima.

Durante la notte, le condizioni meteo a Sarzana si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 11,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 79%, con una leggera brezza proveniente da est. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 10,7°C. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà sempre di più, raggiungendo il 92% di copertura nuvolosa alle 01:00, e continuando a mantenere un cielo coperto fino al mattino.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 12°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da est-sud-est, con una velocità che varierà tra i 6,6 km/h e i 9,1 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, con valori che non supereranno il 13%. Le temperature percepite si manterranno tra i 11,4°C e i 12,6°C, rendendo la mattinata piuttosto gradevole nonostante la mancanza di sole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature raggiungeranno il picco di 13,5°C alle 14:00. La brezza leggera continuerà a mantenere l’aria fresca, con un’umidità che si attesterà intorno all’81%. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio adatto per passeggiate o attività all’aperto, sebbene la mancanza di sole possa influenzare l’atmosfera.

La sera porterà con sé un ulteriore consolidamento delle condizioni di cielo coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 13°C. La velocità del vento rimarrà moderata, e la probabilità di pioggia si manterrà bassa, attorno al 5%. Le temperature percepite si avvicineranno ai 13,2°C, rendendo la serata fresca ma non fredda.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarzana indicano una giornata di Lunedì 25 Novembre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibili schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, la presenza di nuvole potrebbe continuare a influenzare le condizioni atmosferiche, rendendo necessario monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.8° perc. +11° Assenti 8.9 E max 11.4 Levante 76 % 1030 hPa 4 cielo coperto +12.1° perc. +11.3° Assenti 6.6 ESE max 9.3 Scirocco 75 % 1029 hPa 7 cielo coperto +12° perc. +11.4° prob. 13 % 8.9 ESE max 11.4 Scirocco 78 % 1028 hPa 10 cielo coperto +12.7° perc. +12° prob. 13 % 8.3 SE max 12 Scirocco 78 % 1027 hPa 13 cielo coperto +13.4° perc. +12.8° prob. 2 % 6.7 SE max 9.9 Scirocco 77 % 1025 hPa 16 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° prob. 2 % 6.6 ESE max 9.4 Scirocco 82 % 1024 hPa 19 cielo coperto +13.3° perc. +12.9° prob. 10 % 8.7 ESE max 11.9 Scirocco 84 % 1024 hPa 22 cielo coperto +13.6° perc. +13.2° prob. 5 % 7.9 ESE max 12 Scirocco 83 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.