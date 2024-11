Previsioni Meteo Sassari: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Sassari si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una leggera variabilità delle nuvole nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori freschi, con una minima di 8,3°C e una massima che raggiungerà i 14,4°C. La presenza di venti moderati e una bassa probabilità di precipitazioni contribuiranno a rendere l’atmosfera piuttosto gradevole, nonostante l’umidità che si attesterà intorno al 71%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà fino a 10,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno all’8%, e i venti soffieranno da Nord Ovest a una velocità di circa 23,7 km/h, creando una sensazione di freschezza. L’umidità si manterrà attorno al 48%, garantendo un clima secco e piacevole.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 77%. Le temperature si attesteranno intorno ai 8,6°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. I venti, provenienti da Sud-Sud Ovest, si presenteranno con una velocità di 1,8 km/h, rendendo l’atmosfera tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 61%.

Il pomeriggio porterà una leggera diminuzione della nuvolosità, con il cielo che si presenterà a tratti sereno e a tratti nuvoloso. Le temperature raggiungeranno il picco di 14,4°C intorno alle 12:00, per poi scendere a 13,2°C nel tardo pomeriggio. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra 2,6 km/h e 12,3 km/h, favorendo una sensazione di calma. L’umidità si attesterà attorno al 55%, mantenendo un clima fresco ma non sgradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a schiarirsi, con temperature che scenderanno fino a 8,3°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un 29% di nuvole sparse. I venti, provenienti da Sud Est, si manterranno leggeri, con velocità di circa 9,1 km/h. L’umidità continuerà a rimanere alta, attorno al 71%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassari indicano un Sabato 23 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature fresche e una leggera variabilità delle nuvole. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili e una probabilità di pioggia molto bassa. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste giornate per godere di passeggiate e attività all’aperto, senza particolari preoccupazioni legate al meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +10.2° perc. +8.6° Assenti 21.4 NO max 38.1 Maestrale 50 % 1022 hPa 5 nubi sparse +8.6° perc. +7.3° Assenti 8.6 ONO max 12.9 Maestrale 58 % 1024 hPa 8 nubi sparse +10.5° perc. +9° Assenti 2.7 SSO max 6 Libeccio 56 % 1026 hPa 11 nubi sparse +14.1° perc. +12.7° Assenti 9.3 ONO max 12.7 Maestrale 46 % 1028 hPa 14 nubi sparse +13.9° perc. +12.6° Assenti 9.9 NO max 10.4 Maestrale 50 % 1028 hPa 17 nubi sparse +10° perc. +8.8° Assenti 3.1 ESE max 2.8 Scirocco 65 % 1029 hPa 20 cielo sereno +8.9° perc. +7.8° Assenti 7.8 SE max 7.4 Scirocco 70 % 1031 hPa 23 nubi sparse +8.3° perc. +6.8° Assenti 9.1 SE max 8.7 Scirocco 71 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.