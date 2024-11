Previsioni Meteo Sassari: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Sassari indicano una giornata caratterizzata da un inizio instabile, con piogge leggere durante le prime ore della notte e un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con un clima ventoso che accompagnerà le diverse fasi della giornata.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 15,3°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 28,4 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 47,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà presente, con piogge leggere che si intensificheranno nelle ore successive, portando a una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 63%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno fino a 12,9°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 28 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 65%, e non si prevedono precipitazioni significative. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo che potrebbe schiarirsi leggermente nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà grandi variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che si manterranno intorno ai 12,2°C. La velocità del vento si attesterà sui 26,7 km/h, rendendo l’aria piuttosto fresca. L’umidità comincerà a scendere, portandosi al 56%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, segno di un possibile miglioramento.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si schiarirà, portando a un clima sereno con temperature che scenderanno fino a 10,9°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, ma le raffiche diminuiranno, rendendo la serata più gradevole. L’umidità si attesterà attorno al 45%, favorendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassari nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un clima più stabile e temperature in lieve aumento. Sabato e Domenica si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che potrebbero raggiungere valori più miti, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +15.5° perc. +15.2° 0.11 mm 31.5 OSO max 52.6 Libeccio 81 % 1003 hPa 5 nubi sparse +13.3° perc. +12.8° prob. 83 % 29.7 ONO max 41.4 Maestrale 79 % 1005 hPa 8 cielo coperto +12.8° perc. +11.8° Assenti 28 ONO max 47.3 Maestrale 64 % 1008 hPa 11 cielo coperto +12.4° perc. +11.3° Assenti 27.1 ONO max 45.5 Maestrale 61 % 1010 hPa 14 cielo coperto +12.6° perc. +11.4° Assenti 27.5 ONO max 39.2 Maestrale 56 % 1012 hPa 17 cielo coperto +11.9° perc. +10.4° Assenti 28 ONO max 40.6 Maestrale 48 % 1015 hPa 20 cielo sereno +11.1° perc. +9.5° Assenti 29.5 ONO max 46.9 Maestrale 46 % 1017 hPa 23 cielo sereno +10.9° perc. +9.3° Assenti 28.2 NO max 46.1 Maestrale 48 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.