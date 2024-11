Previsioni Meteo Sassuolo: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Sassuolo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo sarà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 6,8°C. Con l’arrivo della mattina, la nuvolosità aumenterà progressivamente, portando a un cielo coperto entro il tardo mattino. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 11°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà su livelli elevati.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con un cielo sempre coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 9°C. Il vento sarà debole, con una velocità che non supererà i 5 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità continuerà a essere alta, superando l’80%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 9°C. L’umidità raggiungerà valori prossimi al 90%, creando una sensazione di freschezza. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con raffiche leggere.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassuolo nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Domani e dopodomani, ci si aspetta un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di schiarite solo in alcune ore. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una settimana che si preannuncia piuttosto grigia e umida.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Sassuolo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.7° perc. +6.7° Assenti 4.5 SO max 4.4 Libeccio 75 % 1019 hPa 4 cielo sereno +6.6° perc. +6.6° Assenti 1.7 SSO max 2 Libeccio 80 % 1018 hPa 7 nubi sparse +7.4° perc. +7.4° prob. 13 % 1.7 ESE max 1.8 Scirocco 80 % 1018 hPa 10 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° prob. 21 % 3.3 ENE max 3.2 Grecale 72 % 1017 hPa 13 cielo coperto +10.7° perc. +9.8° prob. 28 % 4.6 ENE max 4.2 Grecale 74 % 1015 hPa 16 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° prob. 28 % 3.8 E max 4.4 Levante 83 % 1013 hPa 19 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° prob. 29 % 1.9 NE max 2.7 Grecale 86 % 1014 hPa 22 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° prob. 25 % 1.8 NE max 3.1 Grecale 88 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:45

