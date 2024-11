Previsioni Meteo Seriate: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 12 Novembre a Seriate indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 7,9°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 11,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6,5 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra l’62% e l’83%.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 7,9°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che si aggireranno intorno ai 4 km/h, rendendo la sensazione di freddo piuttosto contenuta.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 10,8°C alle 10:00 e i 11,4°C a mezzogiorno. Anche in questa fase, la copertura nuvolosa rimarrà al 100%, mentre il vento si presenterà leggermente più attivo, con velocità che potranno arrivare fino a 4,7 km/h. L’umidità, sebbene in calo, si manterrà comunque sopra il 60%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 11°C. La velocità del vento continuerà a essere debole, con valori che si aggireranno tra i 5 km/h e i 6 km/h. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 62% e il 72%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a mostrare segni di schiarita, passando a nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 6,7°C entro le 23:00. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori che si aggireranno intorno ai 5 km/h. L’umidità, sebbene in calo, si manterrà comunque sopra il 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Seriate indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera diminuzione delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche generali. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno sicuramente soddisfazione in queste giornate.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Seriate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8° perc. +8° prob. 9 % 3.7 ENE max 4.4 Grecale 81 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° prob. 10 % 1.7 NO max 2.3 Maestrale 82 % 1021 hPa 7 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 6 % 2 E max 3 Levante 83 % 1023 hPa 10 cielo coperto +10.8° perc. +9.6° Assenti 1.2 OSO max 7.3 Libeccio 67 % 1025 hPa 13 cielo coperto +11.5° perc. +10.4° Assenti 5.1 SO max 6.5 Libeccio 62 % 1024 hPa 16 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° Assenti 2.4 S max 3 Ostro 76 % 1024 hPa 19 cielo coperto +7.4° perc. +6.5° Assenti 5.9 NNE max 5.1 Grecale 79 % 1026 hPa 22 nubi sparse +6.9° perc. +6.1° Assenti 5.2 N max 5.4 Tramontana 78 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.