Previsioni Meteo Trentola Ducenta: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

Le condizioni meteo di Domenica 17 Novembre a Trentola Ducenta si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, i valori termici si manterranno attorno ai 11°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. Con il passare delle ore, la situazione meteo evolverà, portando a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel pomeriggio, quando il cielo sarà prevalentemente coperto.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo si manterrà sereno, con temperature comprese tra 11,7°C e 10,8°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,7 km/h e i 4,6 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 58-62%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, i cieli continueranno a rimanere sereni fino alle 12:00, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 16,6°C. La copertura nuvolosa inizierà a farsi più consistente, passando dal 1% al 15%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56-63%, creando un clima piuttosto confortevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che diventeranno sempre più dense, portando a un cielo coperto entro le 17:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15-16°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 5,9 km/h e i 10,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 66%.

La sera si presenterà con cieli completamente coperti, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, scendendo a valori minimi di 0,8 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 68%, creando un’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Trentola Ducenta indicano un inizio di giornata piacevole, seguito da un pomeriggio nuvoloso e una serata fresca. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, rendendo necessario monitorare attentamente le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Trentola Ducenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.5° perc. +10.2° Assenti 3.9 NNE max 4.1 Grecale 59 % 1020 hPa 4 cielo sereno +11° perc. +9.7° Assenti 4.5 NNE max 4.4 Grecale 62 % 1019 hPa 7 cielo sereno +11.5° perc. +10.3° Assenti 3.8 NE max 4.5 Grecale 62 % 1019 hPa 10 cielo sereno +15.4° perc. +14.4° Assenti 3 S max 7.2 Ostro 56 % 1019 hPa 13 nubi sparse +16.7° perc. +15.8° Assenti 10.9 SO max 14 Libeccio 56 % 1017 hPa 16 cielo coperto +15° perc. +14.2° Assenti 8.3 O max 12.9 Ponente 63 % 1016 hPa 19 cielo coperto +14.4° perc. +13.6° Assenti 1.8 NO max 4.1 Maestrale 68 % 1016 hPa 22 cielo coperto +14.7° perc. +14° Assenti 0.8 NNE max 5.1 Grecale 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:41

