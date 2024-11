Previsioni Meteo Treviglio: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Treviglio di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime che si attesteranno intorno ai 1,2°C e massime che raggiungeranno i 7,6°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 16 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, almeno fino al tardo pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 1,2°C. L’umidità si manterrà attorno al 49%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile, intorno ai 1024 hPa. La brezza leggera proveniente da Ovest garantirà un clima fresco ma piacevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole, e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 5,7°C entro le 10:00. L’umidità si ridurrà, favorendo una sensazione di maggiore comfort. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la mattinata ideale per passeggiate e attività all’aperto.

Il pomeriggio porterà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si intensificheranno. Le temperature toccheranno il picco di 7,6°C intorno alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso del pomeriggio. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. Non si prevedono piogge, quindi le attività all’aperto potranno proseguire senza problemi.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 3,5°C, e l’umidità aumenterà fino a circa il 51%. Non ci saranno precipitazioni, ma la sensazione di freddo potrà aumentare a causa dell’umidità e della mancanza di vento.

In conclusione, le previsioni del tempo per Treviglio indicano una giornata di Sabato 23 Novembre che inizierà con condizioni favorevoli e un clima fresco, ma che si concluderà con un cielo coperto e temperature più basse. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, rendendo opportuno prepararsi a condizioni più invernali.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Treviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +1.4° perc. -1.4° Assenti 9.5 O max 16 Ponente 49 % 1022 hPa 5 cielo sereno +1.2° perc. -0.6° Assenti 5.9 ONO max 7.4 Maestrale 49 % 1024 hPa 8 cielo sereno +2.6° perc. +2.6° Assenti 4.1 O max 7.5 Ponente 50 % 1027 hPa 11 nubi sparse +6.6° perc. +6.6° Assenti 4.3 OSO max 4.1 Libeccio 37 % 1028 hPa 14 nubi sparse +7.5° perc. +7.5° Assenti 2.7 SO max 3.2 Libeccio 40 % 1028 hPa 17 nubi sparse +3.9° perc. +3.9° Assenti 1.6 SSO max 2.8 Libeccio 47 % 1030 hPa 20 cielo coperto +3.5° perc. +3.5° Assenti 4.1 NNE max 4.2 Grecale 49 % 1032 hPa 23 cielo coperto +3.1° perc. +3.1° Assenti 2.8 NNO max 2.9 Maestrale 51 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:42

