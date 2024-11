Previsioni Meteo Treviglio: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Treviglio indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso e piovoso. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra +5,2°C e +5,7°C, con una leggera pioggia che si manifesterà nelle prime ore. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 99%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente, mantenendo un cielo coperto e temperature che si attesteranno attorno ai +4,1°C.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenziano un aumento della copertura nuvolosa, con picchi di 100% nel pomeriggio. Le temperature massime si stabiliranno intorno ai 7,8°C a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio si assisterà a un abbassamento fino a 6,4°C. La pioggia si intensificherà nel tardo pomeriggio, con precipitazioni che si presenteranno come pioggia leggera e moderata, accumulando fino a 1,12mm entro le 18:00. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 10,8km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +2,6°C. La pioggia continuerà a cadere, con intensità moderata, e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Le precipitazioni totali della giornata potrebbero superare i 3mm, rendendo necessaria una certa cautela per chi si trova all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Treviglio nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Venerdì si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature che potrebbero risalire, mentre nel fine settimana ci si aspetta un clima più stabile e asciutto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Treviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +5.7° perc. +3.2° prob. 11 % 11.8 ENE max 17.6 Grecale 83 % 1008 hPa 5 cielo coperto +5.1° perc. +3.4° prob. 5 % 7.6 E max 13.6 Levante 82 % 1009 hPa 8 poche nuvole +5° perc. +5° Assenti 1.5 NE max 2.6 Grecale 78 % 1010 hPa 11 nubi sparse +7.4° perc. +7.4° Assenti 2.5 SSE max 2.4 Scirocco 67 % 1008 hPa 14 cielo coperto +7.5° perc. +6.2° prob. 4 % 7.3 ESE max 9 Scirocco 65 % 1004 hPa 17 pioggia leggera +5.7° perc. +3.6° 0.56 mm 9.7 E max 16.7 Levante 78 % 1001 hPa 20 pioggia moderata +2.9° perc. -0.1° 1.03 mm 11.1 NNE max 16.8 Grecale 96 % 998 hPa 23 cielo coperto +3.3° perc. +3.3° prob. 80 % 4.3 N max 7.7 Tramontana 90 % 994 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:43

