Previsioni Meteo Treviglio: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Treviglio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, le temperature scenderanno gradualmente, mentre nella mattina si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno il picco nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri contribuirà a mantenere l’aria fresca e gradevole.

Durante la notte, da mezzanotte fino all’alba, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che varieranno da +9,4°C a +8,2°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si attesterà intorno all’81%. I venti, provenienti principalmente da Est, si muoveranno a velocità comprese tra 3 km/h e 5 km/h, risultando in una leggera bava di vento.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, partendo da +7,9°C alle 06:00 fino a raggiungere +13,3°C entro le 11:00. Anche in questa fascia oraria, l’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre i venti rimarranno leggeri, con velocità che varieranno tra 4 km/h e 6 km/h.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà stabile, con cielo sereno e temperature che toccheranno un massimo di +14°C alle 13:00. Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 57%, mentre i venti continueranno a soffiare da Sud Est a velocità di circa 6-7 km/h. La sensazione di freschezza sarà accentuata dalla brezza leggera, rendendo il pomeriggio particolarmente piacevole.

Con l’arrivo della sera, il meteo inizierà a mostrare segni di cambiamento, con l’aumento della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da +9,3°C alle 18:00 a +8,5°C alle 21:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 78% entro le 23:00. I venti rimarranno leggeri, con una velocità che si attesterà tra 4 e 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Treviglio indicano un mantenimento di condizioni prevalentemente serene, con un possibile aumento della nuvolosità nei giorni successivi. Si prevede che le temperature si manterranno su valori miti, rendendo le giornate piacevoli per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Treviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.2° perc. +9.2° Assenti 4.4 ENE max 4.6 Grecale 81 % 1024 hPa 4 cielo sereno +8.5° perc. +8.5° Assenti 3 E max 3.3 Levante 82 % 1024 hPa 7 cielo sereno +8.1° perc. +7.7° Assenti 4.8 E max 5.1 Levante 82 % 1025 hPa 10 cielo sereno +12.5° perc. +11.5° Assenti 4.5 E max 6.3 Levante 66 % 1025 hPa 13 cielo sereno +14° perc. +12.9° Assenti 6.8 SE max 7.5 Scirocco 57 % 1023 hPa 16 cielo sereno +10.4° perc. +9.3° Assenti 6.1 SE max 7.1 Scirocco 71 % 1023 hPa 19 cielo sereno +9° perc. +8.6° Assenti 4.9 ENE max 5 Grecale 76 % 1023 hPa 22 nubi sparse +8.5° perc. +7.8° Assenti 5.8 E max 5.8 Levante 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.