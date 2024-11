Previsioni Meteo Varese: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Varese indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata nuvoloso che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con un picco massimo atteso nel pomeriggio. Sarà presente anche un vento moderato che contribuirà a rendere l’aria più frizzante.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai +5,3°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 100%, e l’umidità si manterrà attorno all’82%. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità di circa 5,6 km/h proveniente da Nord. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia sarà attorno al 34%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto fino alle prime ore, con una lieve apertura verso le nubi sparse. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa +6,7°C alle 08:00. La velocità del vento varierà tra i 5 e i 10 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale. L’umidità comincerà a scendere, portandosi attorno al 80%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo che si schiarirà e passerà a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il loro massimo, attorno ai 12,3°C alle 12:00, per poi scendere leggermente nel corso del pomeriggio. Il vento si intensificherà, con raffiche che potranno superare i 30 km/h, rendendo l’aria più fresca. L’umidità continuerà a diminuire, scendendo fino al 35%.

In sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +1,9°C alle 21:00. Il vento rimarrà presente, con velocità attorno ai 12 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 47%, mentre la pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo i 1007 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Varese nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più mite, con cieli sereni e temperature che potrebbero avvicinarsi ai 15°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +5.3° perc. +4.2° prob. 34 % 5.6 N max 5.6 Tramontana 82 % 1001 hPa 4 cielo coperto +5.2° perc. +3.8° prob. 35 % 6.4 NNO max 7.1 Maestrale 82 % 997 hPa 7 cielo coperto +5.6° perc. +4.3° prob. 15 % 6.3 N max 8.6 Tramontana 84 % 997 hPa 10 nubi sparse +9.9° perc. +8.9° prob. 7 % 7.6 NNO max 16.7 Maestrale 60 % 997 hPa 13 nubi sparse +12.1° perc. +10.2° prob. 17 % 13.6 NNO max 32 Maestrale 35 % 996 hPa 16 nubi sparse +6.5° perc. +3.2° prob. 10 % 18 N max 43.7 Tramontana 41 % 1001 hPa 19 cielo sereno +3.1° perc. -0.4° Assenti 14 NNO max 38.6 Maestrale 46 % 1005 hPa 22 cielo sereno +1.4° perc. -2.1° Assenti 12 N max 24 Tramontana 48 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:46

