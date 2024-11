Previsioni Meteo Vigevano: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Vigevano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +1,5°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel pomeriggio, quando il cielo sarà coperto al 91%.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il clima sarà piuttosto freddo, con temperature che si attesteranno intorno a +1,5°C e una leggera brezza proveniente da ovest. La mattina si aprirà con un cielo sereno, ma già dalle ore successive si inizieranno a vedere nubi sparse, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 6,4°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 39% e il 58%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a una temperatura massima di 6,9°C. Le previsioni del tempo indicano che il vento sarà debole, con una velocità che non supererà i 6,7 km/h. La copertura nuvolosa raggiungerà il 91%, rendendo il clima piuttosto grigio e umido. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi la giornata si svolgerà senza pioggia.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno lentamente fino a +3,5°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 61%. Il vento continuerà a soffiare da nord-ovest, mantenendo un’intensità leggera. Le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, e si prevede che la notte successiva sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso.

In conclusione, le previsioni meteo per Vigevano nei prossimi giorni indicano un clima fresco e nuvoloso, con temperature che si manterranno sotto i 10°C. Si consiglia di prepararsi a un fine settimana piuttosto grigio, con possibilità di cieli coperti e temperature fresche. Le condizioni meteo non sembrano favorire un miglioramento immediato, quindi è opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +1° perc. -2.4° Assenti 11.2 ONO max 19.5 Maestrale 64 % 1023 hPa 5 nubi sparse +0.7° perc. -2.3° Assenti 9.4 O max 14.8 Ponente 63 % 1025 hPa 8 cielo sereno +1.9° perc. -0.4° Assenti 7.5 O max 12.3 Ponente 57 % 1027 hPa 11 nubi sparse +5.7° perc. +4.6° Assenti 5.9 O max 6.5 Ponente 41 % 1029 hPa 14 nubi sparse +6.9° perc. +6.9° Assenti 3.7 O max 4.1 Ponente 41 % 1028 hPa 17 nubi sparse +4.4° perc. +4.4° Assenti 4.1 O max 4.4 Ponente 51 % 1030 hPa 20 cielo coperto +3.9° perc. +2.8° Assenti 5.1 ONO max 5.4 Maestrale 55 % 1032 hPa 23 cielo coperto +3.5° perc. +2.4° Assenti 5 NO max 6.7 Maestrale 61 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 16:46

