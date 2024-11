Previsioni Meteo Vigevano: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Vigevano indicano un giorno caratterizzato da un inizio fresco e sereno, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera piuttosto piovosi. Durante la notte, le temperature si manterranno basse, con valori che si aggireranno intorno ai 4°C. La copertura nuvolosa sarà limitata, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente il clima. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature fino a raggiungere i 7,6°C intorno a mezzogiorno.

Nel corso del pomeriggio, però, la situazione cambierà drasticamente. Il cielo si coprirà completamente e si prevede l’arrivo di piogge, che inizieranno a manifestarsi già dalle 13:00. Le temperature scenderanno progressivamente, raggiungendo un massimo di 7°C alle 15:00. Le precipitazioni si intensificheranno, con pioggia leggera che si trasformerà in pioggia moderata nel tardo pomeriggio e in serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 15 km/h.

Durante la sera, le temperature continueranno a scendere, arrivando a circa 2,6°C. Le piogge saranno persistenti, con accumuli significativi che potrebbero superare i 5 mm entro la fine della giornata. L’umidità si manterrà alta, superando il 90%, e la pressione atmosferica scenderà, indicando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vigevano nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo il maltempo di Giovedì, si prevede un miglioramento per Venerdì, con schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, il fine settimana potrebbe portare nuovamente condizioni di instabilità, con possibilità di piogge. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +4.2° perc. +2° Assenti 8.5 NNE max 14.4 Grecale 64 % 1007 hPa 5 poche nuvole +3.7° perc. +2.3° Assenti 5.9 NE max 8.7 Grecale 81 % 1009 hPa 8 cielo sereno +4.5° perc. +4.5° Assenti 2.3 N max 3.9 Tramontana 72 % 1010 hPa 11 poche nuvole +7.1° perc. +7.1° Assenti 2.5 NNO max 3.5 Maestrale 60 % 1008 hPa 14 cielo coperto +7.5° perc. +6.2° prob. 16 % 7.3 E max 9.4 Levante 63 % 1004 hPa 17 pioggia moderata +4.3° perc. +3° 1.15 mm 5.8 NNE max 15.5 Grecale 87 % 1002 hPa 20 pioggia moderata +2.7° perc. +0.4° 1.33 mm 8.2 NNO max 12.9 Maestrale 98 % 998 hPa 23 cielo coperto +2.7° perc. +1° prob. 86 % 6.5 N max 10.3 Tramontana 98 % 994 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:47

