Previsioni Meteo Vigevano: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Vigevano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, che si trasformerà in un pomeriggio con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 11,8°C nel pomeriggio. La serata, invece, porterà un cielo coperto e temperature in lieve diminuzione.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 7,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 81%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1026 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima sereno con temperature che saliranno fino a 11,4°C entro mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori intorno ai 4,8 km/h. L’umidità si ridurrà, raggiungendo il 54%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di 11,8°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 2,4 km/h, e l’umidità si stabilizzerà intorno al 53%. Non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un cambiamento, con un cielo coperto e temperature che scenderanno a circa 8,1°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 95%, accompagnata da una leggera brezza. L’umidità aumenterà, arrivando al 73%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Vigevano mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di condizioni nuvolose. Si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +6.8° perc. +6.8° Assenti 3.3 NNO max 4.5 Maestrale 74 % 1025 hPa 5 nubi sparse +6° perc. +5.3° Assenti 5 ONO max 6 Maestrale 77 % 1025 hPa 8 cielo sereno +7.4° perc. +7.4° Assenti 3.9 ONO max 6 Maestrale 69 % 1026 hPa 11 cielo sereno +10.7° perc. +9.3° Assenti 0.9 S max 1.5 Ostro 56 % 1024 hPa 14 poche nuvole +11.7° perc. +10.4° Assenti 2.4 SSO max 2 Libeccio 53 % 1022 hPa 17 nubi sparse +9.3° perc. +9.3° Assenti 1.4 S max 2.3 Ostro 65 % 1021 hPa 20 cielo coperto +8.2° perc. +7.4° Assenti 5.9 E max 6.6 Levante 72 % 1022 hPa 23 cielo coperto +7.9° perc. +6.9° Assenti 6.5 E max 8.6 Levante 75 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:54

