Previsioni Meteo Viterbo: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

Lunedì 11 Novembre a Viterbo si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con un cielo che si manterrà limpido per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 6,1°C al mattino fino a un massimo di 15°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri da nord-nord est contribuirà a mantenere un clima fresco e gradevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 8,2°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa che rimarrà sotto il 10%. La brezza leggera, con velocità di circa 8 km/h, garantirà un’atmosfera tranquilla. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, il sole continuerà a brillare, portando le temperature a salire fino a 14,4°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 7%. I venti, sempre da nord-nord est, si manterranno leggeri, con velocità che raggiungeranno i 10,7 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 54%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero aumento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno la copertura nuvolosa a circa il 44%. Le temperature subiranno una lieve flessione, scendendo a 13°C alle ore 15:00. I venti si manterranno moderati, con velocità di circa 8,4 km/h. L’umidità continuerà a oscillare, raggiungendo il 62%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 7,5°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole. L’umidità si stabilizzerà attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante.

In conclusione, le previsioni meteo per Viterbo indicano una giornata di Lunedì 11 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni termiche e una possibile intensificazione della nuvolosità. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno sicuramente soddisfazione in questo inizio di settimana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.7° perc. +6.4° Assenti 8 NNE max 14.7 Grecale 88 % 1021 hPa 4 cielo sereno +6.6° perc. +4.9° Assenti 8.9 NNE max 17.9 Grecale 87 % 1020 hPa 7 cielo sereno +7.2° perc. +5.6° Assenti 8.6 NNE max 18.6 Grecale 82 % 1021 hPa 10 cielo sereno +13.3° perc. +12.2° Assenti 10 NNE max 12 Grecale 57 % 1021 hPa 13 poche nuvole +15° perc. +13.9° Assenti 10.1 NNE max 11.2 Grecale 52 % 1020 hPa 16 nubi sparse +10.2° perc. +9.1° Assenti 7.7 N max 12.8 Tramontana 71 % 1020 hPa 19 cielo sereno +7.8° perc. +6.9° Assenti 6.5 NNE max 9.4 Grecale 79 % 1021 hPa 22 cielo sereno +6.8° perc. +5.5° prob. 1 % 7.3 NNE max 10.1 Grecale 84 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:50

