Previsioni Meteo Viterbo: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Viterbo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 10,4°C e i 18,8°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’82%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Nord e Nord Est, con velocità che non supereranno i 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,6°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 76% al 30%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 4,5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’88%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 15,6°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, con poche nuvole presenti e un’umidità che scenderà al 64%. I venti continueranno a essere leggeri, favorendo una piacevole sensazione di benessere.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 18,8°C alle 12:00. Le nuvole sparse si faranno più evidenti, con una copertura che arriverà fino al 55%. L’umidità si stabilizzerà attorno al 54%, mentre i venti rimarranno deboli, creando condizioni ideali per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 10,4°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 58%, con umidità in aumento fino all’84%. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata fresca ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Viterbo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori moderati e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima favorevole per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste giornate serene, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +10.3° perc. +9.7° Assenti 4.6 NE max 4.8 Grecale 88 % 1025 hPa 4 nubi sparse +9.6° perc. +9.4° Assenti 4.9 NNE max 5.3 Grecale 87 % 1025 hPa 7 poche nuvole +10.9° perc. +10.2° Assenti 4.6 NE max 6.2 Grecale 81 % 1027 hPa 10 poche nuvole +17.2° perc. +16.6° Assenti 2.4 NE max 3 Grecale 60 % 1027 hPa 13 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° Assenti 1.8 N max 3.3 Tramontana 54 % 1026 hPa 16 nubi sparse +13.8° perc. +13.2° Assenti 2.8 N max 4.1 Tramontana 76 % 1026 hPa 19 nubi sparse +11.8° perc. +11.1° Assenti 3.3 NNE max 3.9 Grecale 82 % 1027 hPa 22 nubi sparse +10.7° perc. +10° Assenti 5.5 NNE max 5.6 Grecale 83 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:55

