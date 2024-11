Prima neve sul Pratomagno: le montagne aretine si vestono di bianco | FOTO

MeteoWeb

La neve è tornata ad imbiancare le montagne della Toscana. Non solo nel Pistoiese, come sull’Abetone, ma anche sulle montagne aretine, dove la Dama Bianca è stata accompagnata da un brusco calo delle temperature su tutta la provincia. In particolare, questa notte sono caduti fiocchi di neve sul Pratomagno, sul Monte Falco, alla Verna e su tutto l’Appennino tra Casentino e Valtiberina. Un sottile strato di neve ha imbiancato i paesaggi, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Le nevicate non hanno generato problemi e la circolazione non ha subito interruzioni. Il meteo è poi migliorato nelle ore pomeridiane.

